 Štvrtok 14.8.2025
 24hod.sk    Gala

14. augusta 2025

Zomrela herečka zo seriálov, ktoré sledoval každý


Tagy: Americká herečka Film Úmrtie

Vo veku 81 rokov zomrela americká hviezda hororových filmov Lorna Raverová. Zosnula 12. mája, ale zverejnili to až tento týždeň v letnom vydaní časopisu SAG-AFTRA v sekcii In Memoriam. „Teraz si ...



sviecka 676x466 14.8.2025 (SITA.sk) - Vo veku 81 rokov zomrela americká hviezda hororových filmov Lorna Raverová. Zosnula 12. mája, ale zverejnili to až tento týždeň v letnom vydaní časopisu SAG-AFTRA v sekcii In Memoriam.


„Teraz si lieta v nebi, nestiahli ju do pekla,“ zažartoval podľa denníka New York Post jej zástupca Michael Greene vzhľadom na to, že sa herečka preslávila práve filmom Stiahni ma do pekla. „Bola to neuveriteľná dáma a umelkyňa,“ doplnil Greene.

Raverová však nehrala iba v hororoch. Známa je aj z televíznych obrazoviek, a to vďaka mnohým seriálom. Zahrala si napríklad v epizódach seriálov Beverly Hills 90210, Zúfalé manželky, Star Trek: Voyager a kriminálkach Odložený prípad, Kosti, či Kriminálka Las Vegas. Informuje o tom web TN.cz, ktorý cituje denník Hollywood Reporter.


Zdroj: SITA.sk - Zomrela herečka zo seriálov, ktoré sledoval každý © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americká herečka Film Úmrtie
