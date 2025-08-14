|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 14.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Mojmír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. augusta 2025
Zomrela herečka zo seriálov, ktoré sledoval každý
Tagy: Americká herečka Film Úmrtie
Vo veku 81 rokov zomrela americká hviezda hororových filmov Lorna Raverová. Zosnula 12. mája, ale zverejnili to až tento týždeň v letnom vydaní časopisu SAG-AFTRA v sekcii In Memoriam. „Teraz si ...
Zdieľať
14.8.2025 (SITA.sk) - Vo veku 81 rokov zomrela americká hviezda hororových filmov Lorna Raverová. Zosnula 12. mája, ale zverejnili to až tento týždeň v letnom vydaní časopisu SAG-AFTRA v sekcii In Memoriam.
„Teraz si lieta v nebi, nestiahli ju do pekla,“ zažartoval podľa denníka New York Post jej zástupca Michael Greene vzhľadom na to, že sa herečka preslávila práve filmom Stiahni ma do pekla. „Bola to neuveriteľná dáma a umelkyňa,“ doplnil Greene.
Raverová však nehrala iba v hororoch. Známa je aj z televíznych obrazoviek, a to vďaka mnohým seriálom. Zahrala si napríklad v epizódach seriálov Beverly Hills 90210, Zúfalé manželky, Star Trek: Voyager a kriminálkach Odložený prípad, Kosti, či Kriminálka Las Vegas. Informuje o tom web TN.cz, ktorý cituje denník Hollywood Reporter.
Zdroj: SITA.sk - Zomrela herečka zo seriálov, ktoré sledoval každý © SITA Všetky práva vyhradené.
„Teraz si lieta v nebi, nestiahli ju do pekla,“ zažartoval podľa denníka New York Post jej zástupca Michael Greene vzhľadom na to, že sa herečka preslávila práve filmom Stiahni ma do pekla. „Bola to neuveriteľná dáma a umelkyňa,“ doplnil Greene.
Raverová však nehrala iba v hororoch. Známa je aj z televíznych obrazoviek, a to vďaka mnohým seriálom. Zahrala si napríklad v epizódach seriálov Beverly Hills 90210, Zúfalé manželky, Star Trek: Voyager a kriminálkach Odložený prípad, Kosti, či Kriminálka Las Vegas. Informuje o tom web TN.cz, ktorý cituje denník Hollywood Reporter.
Zdroj: SITA.sk - Zomrela herečka zo seriálov, ktoré sledoval každý © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Americká herečka Film Úmrtie
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Vražedné hlavolamy, rébusy a hádanky. Dokážete vypátrať zločincov?
Vražedné hlavolamy, rébusy a hádanky. Dokážete vypátrať zločincov?