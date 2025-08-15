Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 15.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Marcela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala    Hudba

15. augusta 2025

Lovestream prinesie do Bratislavy dopravné obmedzenia, polícia radí, kde zaparkovať


Tagy: bratislavská polícia Dopravné obmedzenia Lovestream festival Obmedzenia

Bratislavská polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti s



Zdieľať
493667852_1005148978479202_4587383752101485527_n e1753209194909 676x457 15.8.2025 (SITA.sk) -



Bratislavská polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti s festivalom Lovestream, ktorý sa bude konať od piatkového popoludnia až do nedele 17. augusta na území starého letiska vo Vajnoroch. „Pre návštevníkov s vopred zakúpeným pakovacím lístkom sú pripravené parkovacie plochy priamo v areáli festivalu, na ktoré je príjazd z Rybničnej ulice," uvádza polícia.

Vodičom odporúčajú, aby vyžili aj iné záchytné parkoviská v okolí, na Zlatých pieskoch, pri obchodnom centre a v Rači na Púchovskej ulici, nakoľko po skončení festivalu je potrebné počítať s hromadným odchodom účastníkov a tvorbou dopravných kolón. Príjazdová komunikácia v smere od Pezinka a z Rače je po trase: Cesta II/502 (smer letisko - Púchovská smer Vajnory - Rybničná ulica- vstup).
 
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


V smere od Brna je príjazdová trasa: výjazd D1 - EXIT Zlaté piesky, Vajnory smer diaľnica D4 – Rybničná / Roľnícka ulica. V smere od Trnavy z diaľnice D1: EXIT Zlaté Piesky, Vajnory, smer nadjazd v blízkosti obchodného domu s elektronikou, smer Pezinok, Vajnory, Rybničná ulica. V smere od Senca je príjazdová trasa po ceste I/61 – smer Vajnory / Pezinok, Rybničná ulica.

Policajti žiadajú návštevníkov, aby rešpektovali informačné tabule a prenosné dopravné značenia, ktorými budú prístupové cesty k areálu festivalu označené a poslúžia vodičom pri navigácií k štyrom vjazdom na parkoviská od Rybničnej ulice. Zároveň apelujú na účastníkov festivalu, aby rešpektovali pokyny policajtov, ako aj usporiadateľov festivalu.
 
 

 



Zdroj: SITA.sk - Lovestream prinesie do Bratislavy dopravné obmedzenia, polícia radí, kde zaparkovať © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bratislavská polícia Dopravné obmedzenia Lovestream festival Obmedzenia
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Enviropolícia odhalila nelegálny chov desiatok psov v okrese Prievidza, v dome našli aj tri mŕtve šteňatá – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 