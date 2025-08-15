|
Lovestream prinesie do Bratislavy dopravné obmedzenia, polícia radí, kde zaparkovať
Bratislavská polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti s
15.8.2025 (SITA.sk) -
Bratislavská polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti s festivalom Lovestream, ktorý sa bude konať od piatkového popoludnia až do nedele 17. augusta na území starého letiska vo Vajnoroch. „Pre návštevníkov s vopred zakúpeným pakovacím lístkom sú pripravené parkovacie plochy priamo v areáli festivalu, na ktoré je príjazd z Rybničnej ulice," uvádza polícia.
Vodičom odporúčajú, aby vyžili aj iné záchytné parkoviská v okolí, na Zlatých pieskoch, pri obchodnom centre a v Rači na Púchovskej ulici, nakoľko po skončení festivalu je potrebné počítať s hromadným odchodom účastníkov a tvorbou dopravných kolón. Príjazdová komunikácia v smere od Pezinka a z Rače je po trase: Cesta II/502 (smer letisko - Púchovská smer Vajnory - Rybničná ulica- vstup).
V smere od Brna je príjazdová trasa: výjazd D1 - EXIT Zlaté piesky, Vajnory smer diaľnica D4 – Rybničná / Roľnícka ulica. V smere od Trnavy z diaľnice D1: EXIT Zlaté Piesky, Vajnory, smer nadjazd v blízkosti obchodného domu s elektronikou, smer Pezinok, Vajnory, Rybničná ulica. V smere od Senca je príjazdová trasa po ceste I/61 – smer Vajnory / Pezinok, Rybničná ulica.
Policajti žiadajú návštevníkov, aby rešpektovali informačné tabule a prenosné dopravné značenia, ktorými budú prístupové cesty k areálu festivalu označené a poslúžia vodičom pri navigácií k štyrom vjazdom na parkoviská od Rybničnej ulice. Zároveň apelujú na účastníkov festivalu, aby rešpektovali pokyny policajtov, ako aj usporiadateľov festivalu.
Zdroj: SITA.sk - Lovestream prinesie do Bratislavy dopravné obmedzenia, polícia radí, kde zaparkovať © SITA Všetky práva vyhradené.
