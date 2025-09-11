|
Štvrtok 11.9.2025
Meniny má Bystrík
|Denník - Správy
11. septembra 2025
Enviropolícia začala trestné stíhanie pre týranie psa, obvinená žena mu nedávala potravu ani vodu
Žena chovala psa v nevhodných podmienkach, vyšetrovateľ enviropolície začal trestné stíhanie pre prečin týrania zvierat. Ako informoval hovorca Prezídia Policajného ...
11.9.2025 (SITA.sk) - Žena chovala psa v nevhodných podmienkach, vyšetrovateľ enviropolície začal trestné stíhanie pre prečin týrania zvierat. Ako informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, páchateľka v obecnom byte v obci Dolný Ohaj (okres Nové Zámky) zvieraťu nedávala potravu ani vodu, a neposkytla mu ani potrebnú veterinárnu starostlivosť.
V pondelok vykonali enviropolicajti spolu s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Nové Zámky obhliadku bytu, počas ktorej bol majiteľke odobratý približne ročný kríženec. Z dôvodu zanedbanej starostlivosti mal pes na tele viditeľné zranenia, najmä v oblasti hlavy, pravdepodobne spôsobené častým a dlhodobým používaním náhubku.
Polícia upozorňuje verejnosť, že akékoľvek bezdôvodné konanie vedúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávne a trestne postihnuteľné. V prípade podozrenia na týranie zvieraťa odporúča občanom neváhať a kontaktovať políciu alebo príslušné orgány veterinárnej správy.
