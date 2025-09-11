Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 11.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bystrík
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

11. septembra 2025

ZMOS víta posilnenie ochrany samospráv pred svojvoľnými zásahmi vlád do eurofondov


Tagy: Eurofondy kohézna politika mestá a obce Samospráva

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) víta, že Európsky parlament v rámci strednodobej revízie kohéznej politiky na roky ...



Zdieľať
65ae36beeda26921977296 676x451 11.9.2025 (SITA.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) víta, že Európsky parlament v rámci strednodobej revízie kohéznej politiky na roky 2021 až 2027 schválil v stredu 10.septembra pozmeňovací návrh slovenskej europoslankyne Ľubice Karvašovej (PS), ktorý posilňuje ochranu regiónov pred svojvoľnými zásahmi vlád do eurofondov.


Ako združenie ďalej informovalo, nové európske pravidlá po prvý raz zavádzajú povinnosť konzultovať vopred so samosprávami navrhované presuny zdrojov, ktoré sú určené na rozvoj miest a obcí. Pre ZMOS ide o dôležitý signál, že princíp partnerstva, na ktorom stojí kohézna politika, má byť rešpektovaný aj v praxi.

„Samosprávy dlhodobo upozorňujú na potrebu stabilného a predvídateľného prístupu k eurofondom. Mestá a obce majú pripravené projekty, ktoré súvisia so zlepšením života ľudí v regiónoch. Preto považujeme za správne, aby sa o využívaní európskych zdrojov rozhodovalo v dialógu a s rešpektom k potrebám územia," zdôraznil šéf ZMOS Jozef Božik.

Ako ďalej pripomenul, eurofondy nie sú peniaze štátu, ale nástroje solidarity Európskej únie, ktoré majú byť využité na rozvoj miest a obcí a na zlepšenie života ľudí v regiónoch. „Preto vítame legislatívne záruky, ktoré posilňujú hlas samospráv a bránia ich obchádzaniu," uviedol predseda ZMOS.

Združenie bude podľa Božika aj naďalej aktívne presadzovať, aby sa princíp partnerstva dodržiaval doma aj v európskom priestore. „Naďalej budeme pozorne sledovať implementáciu nových pravidiel a je pripravený spolupracovať so všetkými partnermi, aby prostriedky z kohéznej politiky EÚ naozaj slúžili obyvateľom miest a obcí, a nie politickým experimentom," dodal Božik.


Zdroj: SITA.sk - ZMOS víta posilnenie ochrany samospráv pred svojvoľnými zásahmi vlád do eurofondov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Eurofondy kohézna politika mestá a obce Samospráva
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Enviropolícia začala trestné stíhanie pre týranie psa, obvinená žena mu nedávala potravu ani vodu
<< predchádzajúci článok
Narušením poľského vzdušného priestoru sa Bezpečnostná rada OSN bude zaoberať v piatok

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 