Francúzska polícia zadržala v súvislosti s útokom na prefektúru 5 osôb

Ľudia stoja za policajnou páskou po útoku muža ozbrojeného nožom, ktorý sa stal v areáli policajnej prefektúry v Paríži 3. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 14. októbra (TASR) - Francúzska polícia zadržala v pondelok päť osôb, ktoré boli v kontakte s páchateľom útoku v parížskej policajnej prefektúre z 3. októbra. Oznámila to agentúra AFP s odvolaním sa na predstaviteľov justície a zdroje blízke vyšetrovaniu prípadu.Zdroje uviedli, že polícia v súvislosti s prípadom zadržala päť ľudí a vykonala razie v troch lokalitách na severných predmestiach Paríža.Páchateľom útoku bol 45-ročný počítačový expert Mickaël Harpon, ktorý pracoval pre políciu. Muž na parížskej prefektúre dobodal kuchynským nožom štyroch svojich kolegov - troch policajtov a jednu policajtku.Jeho zhruba 30-minútové vyčíňanie ukončil jeden z policajtov, ktorý ho strelil do hlavy. Po útoku vyšlo najavo, že Harpon pred asi desiatimi rokmi konvertoval na islam a čoraz viac si osvojoval radikálne názory. Bol v kontakte so salafistami, teda prívržencami krajne konzervatívneho výkladu islamu.V byte páchateľa sa našiel USB kľúč, na ktorom boli zaznamenané videá s propagandou džihádistickej organizácie Islamský štát (IS), ale aj osobné údaje desiatok jeho kolegov.Francúzska prokuratúra preto zabitie štvorice policajtov vyšetruje ako možný teroristický čin.