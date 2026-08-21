Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 21.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

21. augusta 2026

Epidémia eboly v KDR sa šíri exponenciálne, počet obetí prekročil 2 500


Tagy: Ebola Epidémia Konžská demokratická republika Zdravotná starostlivosť

Ebola sa v Konžskej demokratickej republike šíri rýchlejšie a na väčšom území než pri ktoromkoľvek predchádzajúcom ohnisku. Polovica obetí zomrela za posledných 20 dní.



Zdieľať
congo_ebola_6631_ 676x451 21.8.2026 (SITA.sk) - Ebola sa v Konžskej demokratickej republike šíri rýchlejšie a na väčšom území než pri ktoromkoľvek predchádzajúcom ohnisku. Polovica obetí zomrela za posledných 20 dní.

Epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) rastie „exponenciálne“ a počet obetí už prekročil 2 500, uviedol v piatok hlavný koordinátor OSN pre ebolu Julien Harneis. Ide o najväčšie ohnisko eboly v histórii krajiny a podľa neho sa choroba šíri rýchlejšie než pri ktoromkoľvek predchádzajúcom výskyte.



Územie väčšie ako Francúzsko


Podľa najnovších údajov za posledné tri mesiace zomrelo na ebolu viac ako 2 500 ľudí, pričom približne polovica z nich za posledných 20 dní.


„Epidémia sa šíri vo veľkom rozsahu. Teraz zasahuje územie väčšie ako Francúzsko,“ povedal Harneis novinárom v Ženeve, pričom hovoril z epicentra epidémie v Bunii.


Epidémia, ktorú úrady vyhlásili 15. mája, je v poradí 17. výskyt eboly v krajine. Podľa Harneisa sa však vírus šíril už niekoľko týždňov pred oficiálnym vyhlásením.



Viac personálu a zdrojov


Zasiahnuté sú najmä oblasti na severe a východe krajiny, kde je slabá prítomnosť štátnych orgánov, nedostatočná zdravotnícka infraštruktúra a dlhodobo tam pôsobí množstvo ozbrojených skupín.


Harneis vyzval na posilnenie reakcie na epidémiu. „Ak zabezpečíme viac personálu a dostaneme viac zdrojov do odľahlých oblastí na východe Konžskej demokratickej republiky, v priebehu mesiacov môžeme spomaliť prenos a zastaviť ho,“ uviedol.


Varoval, že bez dostatočných zdrojov bude epidémia smrtiacejšia, rozšíri sa na väčšie územie a môže preniknúť aj do susedných krajín.




Zdroj: SITA.sk - Epidémia eboly v KDR sa šíri exponenciálne, počet obetí prekročil 2 500 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ebola Epidémia Konžská demokratická republika Zdravotná starostlivosť
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Raši si pripomenul obete okupácie: Slobodu, suverenitu a mier nesmieme považovať za samozrejmosť
<< predchádzajúci článok
Zdechovský si posvieti na ihrisko za 50-tisíc eur v Havranci, hovorí o pochybnom hospodárení a minimálnom verejnom prínose

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 