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21. augusta 2026
Epidémia eboly v KDR sa šíri exponenciálne, počet obetí prekročil 2 500
Ebola sa v Konžskej demokratickej republike šíri rýchlejšie a na väčšom území než pri ktoromkoľvek predchádzajúcom ohnisku. Polovica obetí zomrela za posledných 20 dní.
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Epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) rastie „exponenciálne“ a počet obetí už prekročil 2 500, uviedol v piatok hlavný koordinátor OSN pre ebolu Julien Harneis. Ide o najväčšie ohnisko eboly v histórii krajiny a podľa neho sa choroba šíri rýchlejšie než pri ktoromkoľvek predchádzajúcom výskyte.
Územie väčšie ako Francúzsko
Podľa najnovších údajov za posledné tri mesiace zomrelo na ebolu viac ako 2 500 ľudí, pričom približne polovica z nich za posledných 20 dní.
„Epidémia sa šíri vo veľkom rozsahu. Teraz zasahuje územie väčšie ako Francúzsko,“ povedal Harneis novinárom v Ženeve, pričom hovoril z epicentra epidémie v Bunii.
Epidémia, ktorú úrady vyhlásili 15. mája, je v poradí 17. výskyt eboly v krajine. Podľa Harneisa sa však vírus šíril už niekoľko týždňov pred oficiálnym vyhlásením.
Viac personálu a zdrojov
Zasiahnuté sú najmä oblasti na severe a východe krajiny, kde je slabá prítomnosť štátnych orgánov, nedostatočná zdravotnícka infraštruktúra a dlhodobo tam pôsobí množstvo ozbrojených skupín.
Harneis vyzval na posilnenie reakcie na epidémiu. „Ak zabezpečíme viac personálu a dostaneme viac zdrojov do odľahlých oblastí na východe Konžskej demokratickej republiky, v priebehu mesiacov môžeme spomaliť prenos a zastaviť ho,“ uviedol.
Varoval, že bez dostatočných zdrojov bude epidémia smrtiacejšia, rozšíri sa na väčšie územie a môže preniknúť aj do susedných krajín.
Zdroj: SITA.sk - Epidémia eboly v KDR sa šíri exponenciálne, počet obetí prekročil 2 500 © SITA Všetky práva vyhradené.
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