Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 21.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. augusta 2026

Raši si pripomenul obete okupácie: Slobodu, suverenitu a mier nesmieme považovať za samozrejmosť


Tagy: August 1968 Československo Okupácia Československa Okupácia ČSSR 1968 Varšavská zmluva

Predseda parlamentu pri 58. výročí invázie vojsk Varšavskej zmluvy zdôraznil odkaz augusta 1968 a potrebu chrániť demokratické hodnoty. Predseda parlamentu Richard ...



Zdieľať
rasi 1 676x450 21.8.2026 (SITA.sk) - Predseda parlamentu pri 58. výročí invázie vojsk Varšavskej zmluvy zdôraznil odkaz augusta 1968 a potrebu chrániť demokratické hodnoty.


Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) si pripomína obete okupácie. Zdôraznil, že dátum 21. augusta 1968 je dátumom, na ktorý sa nesmie zabudnúť. „Vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa násilne ukončil nádej ľudí na slobodnejší život. Tanky v uliciach nám pripomenuli krutú pravdu – že o osude žiadneho národa nesmie rozhodovať cudzia moc a sila zbraní,“ vyhlásil Raši.

August 1968 má podľa neho aj po desaťročiach silný odkaz, že sloboda, suverenita a mier nie sú samozrejmosťou. „Vidíme to aj dnes. Musíme ich chrániť, vážiť si ich a nikdy nepripustiť, aby právo silnejšieho stálo nad právom národov rozhodovať o vlastnej budúcnosti,“ doplnil predseda parlamentu.

Podľa Rašiho si zaslúžia úctu všetci, ktorí sa odvážne postavili okupácii a zaplatili vlastným životom. Rovnako aj tí, ktorí sa odmietli zmieriť s neslobodou. Predseda parlamentu súčasne pripomína, že národ, ktorý pozná svoju minulosť, dokáže lepšie ochrániť svoju budúcnosť. „Pripomínajme si udalosti z tohto roku a buďme vždy ostražití, ak chce na slobodný život a demokratické zriadenie siahnuť ktokoľvek,“ uzavrel Raši.


SR a ČR si pripomínajú 58. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do vtedajšej ČSSR. V noci z 20. na 21. augusta 1968 vtrhli vojská Varšavskej zmluvy bez Rumunska do Československej socialistickej republiky. Jednotky Poľska, Maďarska, Bulharska a NDR sa neskôr stiahli, no ZSSR rozmiestnil svoje vojská na území ČSSR. Sovietske vojská sa stiahli až v roku 1991. Nádeje vkladané v roku 1968 do obrodného demokratizačného procesu v komunistickej strane a spoločnosti vedené prvým tajomníkom ÚV KSČ Alexandrom Dubčekom okupácia zmarila a nastúpila takzvaná politika normalizácie. Za prvého, neskôr generálneho tajomníka ÚV KSČ, bol na jar 1969 zvolený Gustáv Husák, ktorý sa v roku 1975 stal aj prezidentom. Okupácia si vyžiadala desiatky mŕtvych a stovky zranených. Československá vláda zaznamenala od 21. augusta do 3. septembra 72 mŕtvych, napokon ich priznala 90. Počty zranených sa líšili. Vojská za sebou nechali zničené cesty a rozstrieľané fasády domov. Podľa odhadov vtedajšieho ministerstva financií bola výška priamych škôd 1,4 miliardy korún. Neskôr boli škody odhadnuté na 4,48 miliardy korún, nepriame škody však boli oveľa vyššie.




Zdroj: SITA.sk - Raši si pripomenul obete okupácie: Slobodu, suverenitu a mier nesmieme považovať za samozrejmosť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: August 1968 Československo Okupácia Československa Okupácia ČSSR 1968 Varšavská zmluva
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
História ukázala, aké tragické následky má zatváranie očí pred hrozbami z východu. Opoziční politici si pripomínajú obete okupácie – FOTO
<< predchádzajúci článok
Epidémia eboly v KDR sa šíri exponenciálne, počet obetí prekročil 2 500

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 