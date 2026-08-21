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21. augusta 2026
Raši si pripomenul obete okupácie: Slobodu, suverenitu a mier nesmieme považovať za samozrejmosť
Predseda parlamentu pri 58. výročí invázie vojsk Varšavskej zmluvy zdôraznil odkaz augusta 1968 a potrebu chrániť demokratické hodnoty. Predseda parlamentu Richard ...
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21.8.2026 (SITA.sk) - Predseda parlamentu pri 58. výročí invázie vojsk Varšavskej zmluvy zdôraznil odkaz augusta 1968 a potrebu chrániť demokratické hodnoty.
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) si pripomína obete okupácie. Zdôraznil, že dátum 21. augusta 1968 je dátumom, na ktorý sa nesmie zabudnúť. „Vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa násilne ukončil nádej ľudí na slobodnejší život. Tanky v uliciach nám pripomenuli krutú pravdu – že o osude žiadneho národa nesmie rozhodovať cudzia moc a sila zbraní,“ vyhlásil Raši.
August 1968 má podľa neho aj po desaťročiach silný odkaz, že sloboda, suverenita a mier nie sú samozrejmosťou. „Vidíme to aj dnes. Musíme ich chrániť, vážiť si ich a nikdy nepripustiť, aby právo silnejšieho stálo nad právom národov rozhodovať o vlastnej budúcnosti,“ doplnil predseda parlamentu.
Podľa Rašiho si zaslúžia úctu všetci, ktorí sa odvážne postavili okupácii a zaplatili vlastným životom. Rovnako aj tí, ktorí sa odmietli zmieriť s neslobodou. Predseda parlamentu súčasne pripomína, že národ, ktorý pozná svoju minulosť, dokáže lepšie ochrániť svoju budúcnosť. „Pripomínajme si udalosti z tohto roku a buďme vždy ostražití, ak chce na slobodný život a demokratické zriadenie siahnuť ktokoľvek,“ uzavrel Raši.
SR a ČR si pripomínajú 58. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do vtedajšej ČSSR. V noci z 20. na 21. augusta 1968 vtrhli vojská Varšavskej zmluvy bez Rumunska do Československej socialistickej republiky. Jednotky Poľska, Maďarska, Bulharska a NDR sa neskôr stiahli, no ZSSR rozmiestnil svoje vojská na území ČSSR. Sovietske vojská sa stiahli až v roku 1991. Nádeje vkladané v roku 1968 do obrodného demokratizačného procesu v komunistickej strane a spoločnosti vedené prvým tajomníkom ÚV KSČ Alexandrom Dubčekom okupácia zmarila a nastúpila takzvaná politika normalizácie. Za prvého, neskôr generálneho tajomníka ÚV KSČ, bol na jar 1969 zvolený Gustáv Husák, ktorý sa v roku 1975 stal aj prezidentom. Okupácia si vyžiadala desiatky mŕtvych a stovky zranených. Československá vláda zaznamenala od 21. augusta do 3. septembra 72 mŕtvych, napokon ich priznala 90. Počty zranených sa líšili. Vojská za sebou nechali zničené cesty a rozstrieľané fasády domov. Podľa odhadov vtedajšieho ministerstva financií bola výška priamych škôd 1,4 miliardy korún. Neskôr boli škody odhadnuté na 4,48 miliardy korún, nepriame škody však boli oveľa vyššie.
Zdroj: SITA.sk - Raši si pripomenul obete okupácie: Slobodu, suverenitu a mier nesmieme považovať za samozrejmosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) si pripomína obete okupácie. Zdôraznil, že dátum 21. augusta 1968 je dátumom, na ktorý sa nesmie zabudnúť. „Vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa násilne ukončil nádej ľudí na slobodnejší život. Tanky v uliciach nám pripomenuli krutú pravdu – že o osude žiadneho národa nesmie rozhodovať cudzia moc a sila zbraní,“ vyhlásil Raši.
August 1968 má podľa neho aj po desaťročiach silný odkaz, že sloboda, suverenita a mier nie sú samozrejmosťou. „Vidíme to aj dnes. Musíme ich chrániť, vážiť si ich a nikdy nepripustiť, aby právo silnejšieho stálo nad právom národov rozhodovať o vlastnej budúcnosti,“ doplnil predseda parlamentu.
Podľa Rašiho si zaslúžia úctu všetci, ktorí sa odvážne postavili okupácii a zaplatili vlastným životom. Rovnako aj tí, ktorí sa odmietli zmieriť s neslobodou. Predseda parlamentu súčasne pripomína, že národ, ktorý pozná svoju minulosť, dokáže lepšie ochrániť svoju budúcnosť. „Pripomínajme si udalosti z tohto roku a buďme vždy ostražití, ak chce na slobodný život a demokratické zriadenie siahnuť ktokoľvek,“ uzavrel Raši.
SR a ČR si pripomínajú 58. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do vtedajšej ČSSR. V noci z 20. na 21. augusta 1968 vtrhli vojská Varšavskej zmluvy bez Rumunska do Československej socialistickej republiky. Jednotky Poľska, Maďarska, Bulharska a NDR sa neskôr stiahli, no ZSSR rozmiestnil svoje vojská na území ČSSR. Sovietske vojská sa stiahli až v roku 1991. Nádeje vkladané v roku 1968 do obrodného demokratizačného procesu v komunistickej strane a spoločnosti vedené prvým tajomníkom ÚV KSČ Alexandrom Dubčekom okupácia zmarila a nastúpila takzvaná politika normalizácie. Za prvého, neskôr generálneho tajomníka ÚV KSČ, bol na jar 1969 zvolený Gustáv Husák, ktorý sa v roku 1975 stal aj prezidentom. Okupácia si vyžiadala desiatky mŕtvych a stovky zranených. Československá vláda zaznamenala od 21. augusta do 3. septembra 72 mŕtvych, napokon ich priznala 90. Počty zranených sa líšili. Vojská za sebou nechali zničené cesty a rozstrieľané fasády domov. Podľa odhadov vtedajšieho ministerstva financií bola výška priamych škôd 1,4 miliardy korún. Neskôr boli škody odhadnuté na 4,48 miliardy korún, nepriame škody však boli oveľa vyššie.
Zdroj: SITA.sk - Raši si pripomenul obete okupácie: Slobodu, suverenitu a mier nesmieme považovať za samozrejmosť © SITA Všetky práva vyhradené.
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