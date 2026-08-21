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21. augusta 2026
Zdechovský si posvieti na ihrisko za 50-tisíc eur v Havranci, hovorí o pochybnom hospodárení a minimálnom verejnom prínose
V obci žije podľa údajov z roku 2025 len 16 obyvateľov. Český europoslanec Tomáš Zdechovský si posvieti na detské ihrisko za 50-tisíc eur v ...
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21.8.2026 (SITA.sk) - V obci žije podľa údajov z roku 2025 len 16 obyvateľov.
Český europoslanec Tomáš Zdechovský si posvieti na detské ihrisko za 50-tisíc eur v Havranci v okrese Svidník. Ako informoval na svojej oficiálnej stránke, Európsku komisiu požiadal o preverenie financovania tohto ihriska.
Projekt na severovýchode Slovenska za takmer 50-tisíc eur mal byť totiž podporený prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), a to aj napriek tomu, že v obci žije podľa údajov z roku 2025 len 16 obyvateľov. Podnet súčasne zaslal aj Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a Európskej prokuratúre (EPPO).
Zdechovský upozornil, že mimoriadne nízky počet obyvateľov v obci Havranec a otázky o reálnom počte potenciálnych užívateľov (detí) vyvolali vážne pochybnosti o účelnosti, primeranosti a hospodárnosti projektu. Europoslanec uznáva, že podpora života v obciach je dôležitá, no európske peniaze musia byť podľa neho využívané hospodárne, transparentne, a tam, kde je to potreba.
„Ihrisko za takmer 50-tisíc eur v obci s približne 15 obyvateľmi je projekt, ktorý si žiada vysvetlenie," vyhlásil Zdechovský. Európsku komisiu tak požiadal, aby zistila, z akého fondu a programu sa projekt financoval, aký bol podiel európskych peňazí a na základe akých kritérií PPA takúto žiadosť schválila. Zdechovský navyše žiada aj preverenie prípadného stretu záujmov pri výbere projektu či politického zvýhodnenia.
„Nechcem nikoho dopredu obviňovať. Od toho sú tu kontrolné a vyšetrovacie orgány. Ak však existuje dôvodné podozrenie, že európske peniaze nemuseli byť vynaložené účelne, alebo že pri ich prideľovaní mohli rozhodovať politické väzby, musí byť prípad nezávisle preverený," zdôraznil europoslanec.
Súčasne požiadal Európsku komisiu aj o preverenie toho, či ide o ojedinelý prípad, alebo či boli v rámci rovnakej výzvy a mechanizmu schvaľované aj ďalšie projekty so zanedbateľným verejným prínosom či pochybným hospodárením. Každé euro, ktoré je utratené na nepotrebný alebo predražený projekt podľa Zdechovského chýba obciam, ktoré čakajú napríklad na opravu ciest, škôl či kanalizácií. Ak by boli zistené nezrovnalosti, môže podľa slov Zdechovského nasledovať finančná oprava alebo vymáhanie neoprávnene použitých prostriedkov.
„Slovensko potrebuje eurofondy, ktoré pomáhajú ľuďom. Nie systém, v ktorom sa peniaze prideľujú podľa politickej príslušnosti starostu," uzavrel europoslanec.
Na podozrivé čerpanie eurofondov upozornil ako prvý Denník N na základne podnetu od čitateľa, ktorý bol v júli v Havranci. Na prvý pohľad sa mu totiž čerpanie eurofondov javilo ako neúčelné, keďže Havranec je druhou najmenšou obcou na Slovensku. Síce tam žije 16 obyvateľov, no podľa Denníka N tam trvalo býva približne polovica z nich.
Zároveň v tejto súvislosti denník poukázal aj na podozrivé prepojenia. Pripomenul falošný tehlový plot okolo Kukurice v Bratislave, ktorá bude slúžiť ako sídlo ministerstva obrany. Hnutie Progresívne Slovensko vtedy upozornilo, že ide o zákazku za takmer milión eur pre starostu blízkemu strane Smer-SD. Išlo o starostu Milana Ščerbu z obce Havranec.
Zdroj: SITA.sk - Zdechovský si posvieti na ihrisko za 50-tisíc eur v Havranci, hovorí o pochybnom hospodárení a minimálnom verejnom prínose © SITA Všetky práva vyhradené.
Český europoslanec Tomáš Zdechovský si posvieti na detské ihrisko za 50-tisíc eur v Havranci v okrese Svidník. Ako informoval na svojej oficiálnej stránke, Európsku komisiu požiadal o preverenie financovania tohto ihriska.
Projekt na severovýchode Slovenska za takmer 50-tisíc eur mal byť totiž podporený prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), a to aj napriek tomu, že v obci žije podľa údajov z roku 2025 len 16 obyvateľov. Podnet súčasne zaslal aj Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a Európskej prokuratúre (EPPO).
Pochybnosti o projekte
Zdechovský upozornil, že mimoriadne nízky počet obyvateľov v obci Havranec a otázky o reálnom počte potenciálnych užívateľov (detí) vyvolali vážne pochybnosti o účelnosti, primeranosti a hospodárnosti projektu. Europoslanec uznáva, že podpora života v obciach je dôležitá, no európske peniaze musia byť podľa neho využívané hospodárne, transparentne, a tam, kde je to potreba.
„Ihrisko za takmer 50-tisíc eur v obci s približne 15 obyvateľmi je projekt, ktorý si žiada vysvetlenie," vyhlásil Zdechovský. Európsku komisiu tak požiadal, aby zistila, z akého fondu a programu sa projekt financoval, aký bol podiel európskych peňazí a na základe akých kritérií PPA takúto žiadosť schválila. Zdechovský navyše žiada aj preverenie prípadného stretu záujmov pri výbere projektu či politického zvýhodnenia.
„Nechcem nikoho dopredu obviňovať. Od toho sú tu kontrolné a vyšetrovacie orgány. Ak však existuje dôvodné podozrenie, že európske peniaze nemuseli byť vynaložené účelne, alebo že pri ich prideľovaní mohli rozhodovať politické väzby, musí byť prípad nezávisle preverený," zdôraznil europoslanec.
Zdechovský žiada širšiu kontrolu
Súčasne požiadal Európsku komisiu aj o preverenie toho, či ide o ojedinelý prípad, alebo či boli v rámci rovnakej výzvy a mechanizmu schvaľované aj ďalšie projekty so zanedbateľným verejným prínosom či pochybným hospodárením. Každé euro, ktoré je utratené na nepotrebný alebo predražený projekt podľa Zdechovského chýba obciam, ktoré čakajú napríklad na opravu ciest, škôl či kanalizácií. Ak by boli zistené nezrovnalosti, môže podľa slov Zdechovského nasledovať finančná oprava alebo vymáhanie neoprávnene použitých prostriedkov.
„Slovensko potrebuje eurofondy, ktoré pomáhajú ľuďom. Nie systém, v ktorom sa peniaze prideľujú podľa politickej príslušnosti starostu," uzavrel europoslanec.
Na podozrivé čerpanie eurofondov upozornil ako prvý Denník N na základne podnetu od čitateľa, ktorý bol v júli v Havranci. Na prvý pohľad sa mu totiž čerpanie eurofondov javilo ako neúčelné, keďže Havranec je druhou najmenšou obcou na Slovensku. Síce tam žije 16 obyvateľov, no podľa Denníka N tam trvalo býva približne polovica z nich.
Zároveň v tejto súvislosti denník poukázal aj na podozrivé prepojenia. Pripomenul falošný tehlový plot okolo Kukurice v Bratislave, ktorá bude slúžiť ako sídlo ministerstva obrany. Hnutie Progresívne Slovensko vtedy upozornilo, že ide o zákazku za takmer milión eur pre starostu blízkemu strane Smer-SD. Išlo o starostu Milana Ščerbu z obce Havranec.
Zdroj: SITA.sk - Zdechovský si posvieti na ihrisko za 50-tisíc eur v Havranci, hovorí o pochybnom hospodárení a minimálnom verejnom prínose © SITA Všetky práva vyhradené.
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