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18. júna 2026

Polícia obdržala informáciu o úmysle zavraždiť Jaroslava Naďa. Chceli ho zastreliť pred vlastným domom guľkou do hlavy, šokuje Galko – VIDEO


Tagy: opozičný poslanec Predseda strany Demokrati Vyhrážky

Galko zdôraznil, že predseda strany Naď nechcel, aby sa táto téma v rámci tlačovej konferencie rozoberala. Opozičný poslanec



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675602409_1480166383566433_722147285724311373_n e1781794139193 676x525 18.6.2026 (SITA.sk) - Galko zdôraznil, že predseda strany Naď nechcel, aby sa táto téma v rámci tlačovej konferencie rozoberala.


Opozičný poslanec Ľubomír Galko prezentoval závažnú informáciu o úmysle zavraždiť predsedu strany Demokrati  Jaroslava Naďa.

„Polícia obdržala informáciu o úmysle zavraždiť predsedu Demokratov Jaroslava Naďa, konkrétne informáciu o tom, že bude zastrelený pred vlastným domom guľkou do hlavy,“ šokoval informáciou Galko.

„Toto čo sa deje, je explicitným dôkazom toho, že Demokrati sú jazýčkom na váhe, že Demokrati sú kľúčom k vytúženej zmene vo vedení našej vlasti,“ uviedol ďalej opozičný politik s tým odkazom, že takéto vyhrážky Demokratov určite nezastrašia ani nezastavia.

Galko: Vyhrážky sú následkom politiky Smeru


Galko zdôraznil, že predseda strany Naď nechcel, aby sa táto téma v rámci tlačovej konferencii rozoberala. „On nie je ani posero, nie je to ani plačko, a nepotrebuje robiť zo seba martýra. Nepotrebuje, aby ho niekto ľutoval,“ prízvukoval Galko s tým, že Naď čelí so vztýčenou hlavou mohutnému hejtu a nenávisti, ktorá je voči nemu spustená.




„Chcem s plnou vážnosťou odkázať vládnej koalícii, a prednostne strane Smer, že toto vyhrážanie sa smrťou predsedovi Demokratov Jaroslavi Naďovi je priamym následkom ich politiky. Priamym následkom nenávisti a štvania časti verejnosti a ich voličov voči opozičným politikom, a špeciálne voči bývalému ministrovi obrany,“ kritizoval Galko.

Opozičný politik nazval smerákov pokrytcami a vyčítal im šírenie nenávisti.. „Ak Robert Fico obkolesený po zuby ozbrojenými mužmi a sprevádzaný pancierovanými limuzínami z času na čas vyplakáva, že sa jemu alebo nejakému jeho spolustraníkovi niečo môže stať; tak je to z jeho strany odporné a pokrytecké. Práve vy smerácki politici, práve vy ste tí nenávistní a odporní pokrytci,“ odkázal na záver Galko.


Zdroj: SITA.sk - Polícia obdržala informáciu o úmysle zavraždiť Jaroslava Naďa. Chceli ho zastreliť pred vlastným domom guľkou do hlavy, šokuje Galko – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: opozičný poslanec Predseda strany Demokrati Vyhrážky
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