Reprodukčné číslo sa zvýšilo

Hospitalizácie klesli a zaočkovanosť stúpla

13.4.2021 (Webnoviny.sk) -Epidemická situácia sa zlepšuje a Slovensko čaká od budúceho týždňa uvoľňovanie opatrení. Ako na tlačovej besede informoval minister financií Igor Matovič , otvárajú sa obchody a služby, podmienkou bude jedna osoba na 15 metrov štvorcových a negatívny test.Umožnený bude s testom aj pohyb v prírode mimo okres. Otvoria sa kostoly, a to s rovnakými podmienkami ako obchody a služby. Povoľuje sa šport v exteriéri, a to v skupine 6 osôb a s testom.Slováci budú môcť od pondelka navštíviť aj zoologické a botanické záhrady, či knižnice. Zároveň svoje služby opätovne budú môcť ponúkať aj hotely a penzióny avšak zatiaľ bez reštaurácií.Ako doplnil predseda vlády Eduard Heger , posledné týždne sa Slovensku podarilo zasadiť v boji proti pandémii rozhodujúce údery, avšak napriek pozitívnym trendom upozornil na zhoršovanie reprodukčného čísla.Toto číslo bolo na úrovni 0,8, aktuálne však stúplo tesne pod 1. Opätovne preto ľudí vyzval na dodržiavanie platných opatrení. „Tento boj nemôže vyhrať vláda, je to úsilie každého občana,” uviedol Heger s tým, že stále nemáme vyhraté.Vďaka výsledkom sa Slovensko od pondelka dostáva do bordovej farby, žiadny okres už nie je čierny. Aj v nadväznosti na avizované uvoľňovanie však minister financií upozornil, že existuje veľké riziko, že ak to „preženieme a neunesieme zodpovednosť”, je tu veľké riziko, že nás v budúcnosti môže čakať opätovné sprísňovanie opatrení. Ak sa však čísla budú vyvíjať priaznivo, Slovensko by od 26. apríla mohlo prejsť do červenej fázy.Riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR Matej Mišík potvrdil zlepšovanie jednotlivých ukazovateľov, počet hospitalizácií klesol pod 2 500, počet ventilovaných pod 300. Zaočkovanosť prvou dávkou vakcíny v rámci populácie, ktorá môže byť zaočkovaná, dosahuje takmer 20 percent, druhou dávkou takmer 7 percent.Celkovo už bolo na Slovensko dodaných 1,5 milióna dávok vakcín, do konca mesiaca príde ďalších 300-tisíc. Stúpla aj zaočkovanosť v zariadeniach sociálnych služieb, dosahuje 80 percent.