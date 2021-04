Je to definitívne: Od pondelka sa uvoľnia opatrenia, otvoria sa obchody aj služby, kostoly, hotely

Od pondelka bude Slovensko v bordovej fáze covid automatu, čo prinesie uvoľnenie viacerých opatrení, neustupuje sa však od plošného testovania. Test bude naďalej potrebný pri službách aj pri pohybe v prírode mimo okresu.

Zmeny k lepšiemu nechal predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) oznámiť súčasného ministra financií Igora Matoviča so slovami, že mu pripadla milá povinnosť, aby dnes mohol oznámiť to, čo ľuďom vráti späť slobodu. Na tlačovej besede pritom bol aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO).

Na otázku, dokedy bude Matovič komunikovať tému vakcín a opatrení, premiér Heger odpovedal neurčito. „Uvidíme,“ povedal.

Čo sa otvára od pondelka

Obchody a služby, na zákazníka bude treba 15 metrov štvorcových a negatívny test:

pohyb v prírode mimo okres s testom

povolia sa bohoslužby – na osobu 15 metrov štvorcových a testovania

šport v exteriéri maximálne do 6 osôb

odporúča sa ďalej práca z domu

Bazény – najviac šesť ľudí a s testom

ZOO, múzea, botanické záhrady – najviac jeden človek na 15 metrov štvorcových

knižnice – spoločné čítanie do šesť osôb a testovania

hotely a penzióny bez reštaurácií, na izbe môže byť len ľudia zo spoločnej domácnosti, najviac dve dospelé osoby

školy sa otvoria podľa regionálnych rozdielov

Podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) ešte nie sme v komfortnej zóne, keď by počty nakazených výrazne klesali. Aj premiér Heger upozorňoval, že sa situácia zlepšuje a na Slovensku už od pondelka nebudú čierne okresy, teda okresy s najhoršou epidemiologickou situáciou, no až ďalšie dni ukážu, ako sa prejaví Veľká noc a to, že sa schádzali rodiny a známy.

Pekné počasie podľa premiéra láka ľudí, aby poľavili pri opatreniach. Prvé dáta po Veľkej noci ukazujú, že stúpa reprodukčné číslo. Pred Veľkou nocou bolo okolo 0,8 teraz je to okolo 0,95. Pod hodnotou jeden sa šírenie vírusu spomaľuje.

Ak sa situácia bude vyvíjať dobre, od pondelka 26. apríla by sme mohli prejsť do bordovej farby.