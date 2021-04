Vláda v Nemecku bude mať väčšie právomoci, zaviesť môže zákaz vychádzania či zatváranie prevádzok

Firmy budú testovať zamestnancov, ktorí nepracujú z domu

Zdravotníci volajú po prísnejších opatreniach

13.4.2021 - Nemecká vláda sa dohodla na kontroverznej zmene zákona, ktorá jej dáva právomoc prijímať prísnejšie obmedzenia v boji proti pandémii koronavírusu. Informoval o tom spravodajský portál BBC.Novelizovaný právny predpis upravujúci kontrolu chorôb ešte musí schváliť parlament. Federálnej vláde však umožní zavádzať zákaz vychádzania medzi 21:00 a 5:00 či zatvárať školy a prevádzky v oblastiach s vysokou mierou nákazy.Nemecko je vysoko decentralizovaný štát, kde majú vlády šestnástich spolkových krajín ďalekosiahle kompetencie v oblasti zavádzania a rušenia pandemických reštrikcií. Ako uviedol Steffen Seibert, hovorca kancelárky Angely Merkelovej, cieľom novelizovaného zákona je uplatňovať „jednotné národné pravidlá“.Vládny kabinet tiež v utorok rozhodol o tom, že nemecké firmy budú musieť aspoň raz do týždňa otestovať na koronavírus všetkých zamestnancov, ktorí nepracujú z domu.V Nemecku momentálne bojujú s treťou vlnou pandémie, a to napriek tomu, že mnohé prevádzky sú už mesiace zatvorené. Zdravotnícki pracovníci upozorňujú, že ak nezačnú platiť prísnejšie vnútroštátne opatrenia, nemocnice by mohli byť čoskoro preťažené.Inštitút Roberta Kocha, ktorý v Nemecku zodpovedá za kontrolu a prevenciu chorôb informoval, že v krajine za uplynulých 24 hodín pribudlo 10 810 pozitívne testovaných osôb a 294 súvisiacich úmrtí. Od začiatku pandémie v Nemecku evidujú vyše tri milióny infikovaných ľudí a 78 746 úmrtí.