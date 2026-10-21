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21. októbra 2026

EPPO prehľadala kancelárie Patriotov pre Európu pre podozrenia zo zneužitia miliónov


Tagy: Europarlament Europoslanci podozrenie z korupcie Razie

Razie v Bruseli a Štrasburgu súvisia s vyšetrovaním bývalej frakcie Identita a demokracia, ktorá mala neoprávnene minúť viac ako štyri milióny eur.



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gettyimages 2282604571 676x451 21.10.2026 (SITA.sk) - Razie v Bruseli a Štrasburgu súvisia s vyšetrovaním bývalej frakcie Identita a demokracia, ktorá mala neoprávnene minúť viac ako štyri milióny eur.


Európska prokuratúra (EPPO) v stredu prehľadala administratívne kancelárie frakcie Patrioti pre Európu (PfE) v Bruseli a Štrasburgu v rámci vyšetrovania možného zneužitia peňazí Európskeho parlamentu jej zaniknutou predchodkyňou Identita a demokracia (ID).


Patrioti uviedli, že prehliadky prebiehali „od dnešného rána“ a zrejme súvisia s podnetom týkajúcim sa ID, ktorá zanikla po voľbách v roku 2024.

Skupina zdôraznila, že s bývalou frakciou nemá „právnu kontinuitu“ a nie je účastníkom vyšetrovania.

EPPO trvá na svojom


EPPO razie potvrdila s tým, že sú súčasťou „prebiehajúceho vyšetrovania využívania európskych fondov bývalou politickou skupinou“. Ďalšie podrobnosti zatiaľ nezverejnila.

Vyšetrovanie sa týka podozrenia, že ID v rokoch 2019 až 2024 neoprávnene použila približne 4,3 milióna eur. Podľa parlamentnej správy smerovala veľká časť peňazí poradcovi Marine Le Penovej a jeho manželke.

Šéf sa čudoval


V ID pôsobili okrem francúzskeho Národného združenia (RN) aj talianska Liga a Alternatíva pre Nemecko (AfD). Po voľbách ju nahradili Patrioti pre Európu, dnes tretia najväčšia frakcia europarlamentu.

Šéf delegácie Národného združenia Jean-Paul Garraud uviedol, že prehliadky sa týkali kancelárií bývalých zamestnancov ID. „Kým sa ulice Francúzska ponárajú do chaosu, prioritou úradov je zjavne toto,“ napísal na sieti X.

V rámci rovnakého vyšetrovania sa už v júni uskutočnili razie vo Francúzsku a ďalších krajinách.

 


Zdroj: SITA.sk - EPPO prehľadala kancelárie Patriotov pre Európu pre podozrenia zo zneužitia miliónov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Europarlament Europoslanci podozrenie z korupcie Razie
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