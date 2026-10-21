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21. októbra 2026
Rokovania Witkoffa s Putinom skončili po troch hodinách, Zelenskyj zatiaľ pripustil zmrazenie frontu
Tagy: americko-ruské rokovania americko-ruské vzťahy Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine Zmrazenie
Za ruskú stranu boli prítomní aj Putinov poradca Jurij Ušakov a šéf Ruského fondu priamych investícií Kirill Dmitrijev. Rokovanie ruského prezidenta
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21.10.2026 (SITA.sk) - Za ruskú stranu boli prítomní aj Putinov poradca Jurij Ušakov a šéf Ruského fondu priamych investícií Kirill Dmitrijev.
Rokovanie ruského prezidenta Vladimira Putina s osobitným americkým vyslancom Steveom Witkoffom o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine sa v stredu v Petrohrade skončilo po viac ako troch hodinách, oznámil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Podľa ruských agentúr sa stretnutie začalo krátko pred poludním moskovského času a trvalo približne tri hodiny. Putin a Witkoff diskutovali o možnostiach urovnania konfliktu na Ukrajine, situácii v Perzskom zálive, dohode o dodávkach motorovej nafty, ako aj o možnosti stretnutia ruského a amerického prezidenta počas pripravovanej návštevy Číny.
Predmetom rozhovorov bolo aj rozhodnutie Moskvy prepustiť amerického občana Stephena Hubbarda, ktorého Rusko zadržiavalo po odsúdení za údajné žoldnierske aktivity v prospech Ukrajiny.
Ďalší americký vyjednávač, Jared Kushner, ktorý je podľa dostupných informácií chorý, sa do rozhovorov zapojil prostredníctvom videohovoru. Za ruskú stranu boli prítomní aj Putinov poradca Jurij Ušakov a šéf Ruského fondu priamych investícií Kirill Dmitrijev.
Stretnutie nadviazalo na utorkové rokovania Witkoffa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Osle. Witkoff pri príchode na stretnutie s ruským vodcom uviedol, že priniesol „určité návrhy“, ktoré predostrel Kyjev.
„Priniesli sme niekoľko dokumentov. Sú to v podstate určité návrhy, určitý druh mierovej dohody medzi Ruskom a Ukrajinou a budete si ich môcť v pokoji preštudovať,“ povedal Witkoff Putinovi na záberoch odvysielaných ruskou štátnou televíziou.
Ukrajinský líder medzitým v stredu v rozhovore pre televíziu Fox News naznačil pripravenosť uvažovať o zmrazení súčasnej frontovej línie ako súčasti možného mierového riešenia.
„Áno, teraz musíme situáciu zmraziť a myslím, že je to skutočný spôsob, ako ukončiť túto vojnu. Vravíme tomu prímerie... zmraziť a zastaviť,“ odpovedal Zelenskyj na otázku v programe „Fox and Friends“, či by prijal dohodu, ktorá by fakticky zachovala súčasný stav na bojisku.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Rokovania Witkoffa s Putinom skončili po troch hodinách, Zelenskyj zatiaľ pripustil zmrazenie frontu © SITA Všetky práva vyhradené.
Rokovanie ruského prezidenta Vladimira Putina s osobitným americkým vyslancom Steveom Witkoffom o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine sa v stredu v Petrohrade skončilo po viac ako troch hodinách, oznámil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Tri hodiny rozhovorov
Podľa ruských agentúr sa stretnutie začalo krátko pred poludním moskovského času a trvalo približne tri hodiny. Putin a Witkoff diskutovali o možnostiach urovnania konfliktu na Ukrajine, situácii v Perzskom zálive, dohode o dodávkach motorovej nafty, ako aj o možnosti stretnutia ruského a amerického prezidenta počas pripravovanej návštevy Číny.
Predmetom rozhovorov bolo aj rozhodnutie Moskvy prepustiť amerického občana Stephena Hubbarda, ktorého Rusko zadržiavalo po odsúdení za údajné žoldnierske aktivity v prospech Ukrajiny.
Ďalší americký vyjednávač, Jared Kushner, ktorý je podľa dostupných informácií chorý, sa do rozhovorov zapojil prostredníctvom videohovoru. Za ruskú stranu boli prítomní aj Putinov poradca Jurij Ušakov a šéf Ruského fondu priamych investícií Kirill Dmitrijev.
Pokračovanie z Osla
Stretnutie nadviazalo na utorkové rokovania Witkoffa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Osle. Witkoff pri príchode na stretnutie s ruským vodcom uviedol, že priniesol „určité návrhy“, ktoré predostrel Kyjev.
„Priniesli sme niekoľko dokumentov. Sú to v podstate určité návrhy, určitý druh mierovej dohody medzi Ruskom a Ukrajinou a budete si ich môcť v pokoji preštudovať,“ povedal Witkoff Putinovi na záberoch odvysielaných ruskou štátnou televíziou.
Zelenskyj pripustil zmrazenie frontu
Ukrajinský líder medzitým v stredu v rozhovore pre televíziu Fox News naznačil pripravenosť uvažovať o zmrazení súčasnej frontovej línie ako súčasti možného mierového riešenia.
„Áno, teraz musíme situáciu zmraziť a myslím, že je to skutočný spôsob, ako ukončiť túto vojnu. Vravíme tomu prímerie... zmraziť a zastaviť,“ odpovedal Zelenskyj na otázku v programe „Fox and Friends“, či by prijal dohodu, ktorá by fakticky zachovala súčasný stav na bojisku.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Rokovania Witkoffa s Putinom skončili po troch hodinách, Zelenskyj zatiaľ pripustil zmrazenie frontu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: americko-ruské rokovania americko-ruské vzťahy Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine Zmrazenie
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