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21. októbra 2026

Rokovania Witkoffa s Putinom skončili po troch hodinách, Zelenskyj zatiaľ pripustil zmrazenie frontu


Tagy: americko-ruské rokovania americko-ruské vzťahy Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine Zmrazenie

Za ruskú stranu boli prítomní aj Putinov poradca Jurij Ušakov a šéf Ruského fondu priamych investícií Kirill Dmitrijev. Rokovanie ruského prezidenta



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russia_us_236_3 676x451 21.10.2026 (SITA.sk) - Za ruskú stranu boli prítomní aj Putinov poradca Jurij Ušakov a šéf Ruského fondu priamych investícií Kirill Dmitrijev.


Rokovanie ruského prezidenta Vladimira Putina s osobitným americkým vyslancom Steveom Witkoffom o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine sa v stredu v Petrohrade skončilo po viac ako troch hodinách, oznámil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Tri hodiny rozhovorov


Podľa ruských agentúr sa stretnutie začalo krátko pred poludním moskovského času a trvalo približne tri hodiny. Putin a Witkoff diskutovali o možnostiach urovnania konfliktu na Ukrajine, situácii v Perzskom zálive, dohode o dodávkach motorovej nafty, ako aj o možnosti stretnutia ruského a amerického prezidenta počas pripravovanej návštevy Číny.

Predmetom rozhovorov bolo aj rozhodnutie Moskvy prepustiť amerického občana Stephena Hubbarda, ktorého Rusko zadržiavalo po odsúdení za údajné žoldnierske aktivity v prospech Ukrajiny.

Ďalší americký vyjednávač, Jared Kushner, ktorý je podľa dostupných informácií chorý, sa do rozhovorov  zapojil prostredníctvom videohovoru. Za ruskú stranu boli prítomní aj Putinov poradca Jurij Ušakov a šéf Ruského fondu priamych investícií Kirill Dmitrijev.

Pokračovanie z Osla


Stretnutie nadviazalo na utorkové rokovania Witkoffa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Osle. Witkoff pri príchode na stretnutie s ruským vodcom uviedol, že priniesol „určité návrhy“, ktoré predostrel Kyjev.

Priniesli sme niekoľko dokumentov. Sú to v podstate určité návrhy, určitý druh mierovej dohody medzi Ruskom a Ukrajinou a budete si ich môcť v pokoji preštudovať,“ povedal Witkoff Putinovi na záberoch odvysielaných ruskou štátnou televíziou.

Zelenskyj pripustil zmrazenie frontu


Ukrajinský líder medzitým v stredu v rozhovore pre televíziu Fox News naznačil pripravenosť uvažovať o zmrazení súčasnej frontovej línie ako súčasti možného mierového riešenia.

Áno, teraz musíme situáciu zmraziť a myslím, že je to skutočný spôsob, ako ukončiť túto vojnu. Vravíme tomu prímerie... zmraziť a zastaviť,“ odpovedal Zelenskyj na otázku v programe „Fox and Friends“, či by prijal dohodu, ktorá by fakticky zachovala súčasný stav na bojisku.

Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Rokovania Witkoffa s Putinom skončili po troch hodinách, Zelenskyj zatiaľ pripustil zmrazenie frontu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-ruské rokovania americko-ruské vzťahy Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine Zmrazenie
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