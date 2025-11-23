|
23.11.2025
Meniny má Klement
Denník - Správy
Prílohy
Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
Mobilná verzia
23. novembra 2025
Erdogan bude telefonovať s Putinom o krokoch, ktoré môžu zastaviť zabíjanie na Ukrajine
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že v pondelok bude telefonovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. To sa stane ...
23.11.2025 (SITA.sk) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že v pondelok bude telefonovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. To sa stane len niekoľko dní po tom, čo Spojené štáty predstavili kontroverzný plán na ukončenie vojny na Ukrajine. „Zajtra (v pondelok, pozn. red.) budem mať telefonát s pánom Putinom,“ povedal Erdogan na tlačovej konferencii počas summitu G20 v Južnej Afrike.
Informoval to po tom, čo Kyjev a jeho spojenci kritizovali návrh plánu, ktorý akceptuje niektoré tvrdé požiadavky Ruska. Americký prezident Donald Trump dal Ukrajine čas do 27. novembra na schválenie plánu na ukončenie takmer štvorročného konfliktu. Erdogan uviedol, že Turecko nevynechá žiadnu príležitosť, aby sa pokúsilo sprostredkovať ukončenie konfliktu.
„Toľko ľudí zomrelo; budem diskutovať s Putinom o krokoch, ktoré môžeme podniknúť, aby sme zastavili tieto úmrtia. Po týchto diskusiách verím, že budem mať príležitosť diskutovať o výsledku s našimi európskymi partnermi, pánom Trumpom a ďalšími priateľmi,“ povedal.
Erdogan hostil 19. novembra ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského v Ankare na rokovaniach, počas ktorých vyzval obe strany, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu v Istanbule, kde sa tento rok uskutočnili tri kolá rokovaní. Zelenskyj uviedol, že smeruje do Ankary, aby sa pokúsil oživiť americkú účasť na diplomatických snahách ukončiť ruskú inváziu a obnoviť zmrazené mierové rokovania.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
