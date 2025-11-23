Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 23.11.2025
 24hod.sk    Zo zahraničia

23. novembra 2025

Erdogan bude telefonovať s Putinom o krokoch, ktoré môžu zastaviť zabíjanie na Ukrajine


Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že v pondelok bude telefonovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. To sa stane ...



serbia_turkey_57028 da079f0885dc4a80b7ae03ca3b3b3fdb 676x438 23.11.2025 (SITA.sk) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že v pondelok bude telefonovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. To sa stane len niekoľko dní po tom, čo Spojené štáty predstavili kontroverzný plán na ukončenie vojny na Ukrajine. „Zajtra (v pondelok, pozn. red.) budem mať telefonát s pánom Putinom,“ povedal Erdogan na tlačovej konferencii počas summitu G20 v Južnej Afrike.


Informoval to po tom, čo Kyjev a jeho spojenci kritizovali návrh plánu, ktorý akceptuje niektoré tvrdé požiadavky Ruska. Americký prezident Donald Trump dal Ukrajine čas do 27. novembra na schválenie plánu na ukončenie takmer štvorročného konfliktu. Erdogan uviedol, že Turecko nevynechá žiadnu príležitosť, aby sa pokúsilo sprostredkovať ukončenie konfliktu.

„Toľko ľudí zomrelo; budem diskutovať s Putinom o krokoch, ktoré môžeme podniknúť, aby sme zastavili tieto úmrtia. Po týchto diskusiách verím, že budem mať príležitosť diskutovať o výsledku s našimi európskymi partnermi, pánom Trumpom a ďalšími priateľmi,“ povedal.

Erdogan hostil 19. novembra ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského v Ankare na rokovaniach, počas ktorých vyzval obe strany, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu v Istanbule, kde sa tento rok uskutočnili tri kolá rokovaní. Zelenskyj uviedol, že smeruje do Ankary, aby sa pokúsil oživiť americkú účasť na diplomatických snahách ukončiť ruskú inváziu a obnoviť zmrazené mierové rokovania.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Erdogan bude telefonovať s Putinom o krokoch, ktoré môžu zastaviť zabíjanie na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Mier na Ukrajine Mierový plán pre Ukrajinu Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Turecký prezident Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
