Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 23.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Klement
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

23. novembra 2025

Zelenskyj vyjadril vďaku Trumpovi za jeho pomoc Ukrajine



Zároveň pripomenul, že inváziu na Ukrajinu začalo v roku 2022 Rusko.



Zdieľať
Zelenskyj vyjadril vďaku Trumpovi za jeho pomoc Ukrajine

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi je vďačný za jeho pomoc Ukrajine. Vďaku vyjadril aj európskym spojencom a krajinám zo skupín G7 a G20. Urobil tak po tom, čo Trump na sociálnej sieti vyčítal Kyjevu nedostatok vďačnosti za podporu Washingtonu v boji proti invázii ruských síl. Informovala o tom televízia Sky News.


Ukrajina je vďačná Spojeným štátom, každému jednému Američanovi, osobne prezidentovi Trumpovi, za pomoc, ktorá – počnúc Javelinmi – zachraňuje ukrajinské životy,“ uviedol Zelenskyj v príspevku na platforme X, v ktorom spomenul americkú prenosnú protitankovú zbraň FGM-148 Javelin schopnú ničiť rôzne ciele ako tanky, obrnené vozidlá, bunkre či helikoptéry na vzdialenosť až 2,5 kilometra.

Ďakujeme všetkým v Európe, v G7 a v G20, ktorí nám pomáhajú chrániť životy. Je dôležité zachovať túto podporu,“ konštatoval Zelenskyj.

Zároveň pripomenul, že inváziu na Ukrajinu začalo v roku 2022 Rusko: „Od prvých minút 24. februára Putin vedie túto vojnu bez ohľadu na to, o koľko vlastných ľudí príde a koľko našich zabije“.

Trump v nedeľu na svojej platforme Truth Social opäť obvinil Ukrajinu z nedostatku „vďačnosti“ za podporu Washingtonu v boji proti invázii ruských síl, kritizoval svojho predchodcu Joea Bidena a Európe vyčítal, že ďalej kupuje ropu od Ruska. Stalo sa tak v čase, keď v Ženeve prebiehajú rokovania predstaviteľov USA a Ukrajiny so zástupcami Británie, Nemecka a Francúzska o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu.

Tiež tvrdil, že ak by bol prezidentom on a nie Biden, ruský prezident Vladimír Putin by nikdy na Ukrajinu nezaútočil. Trump tiež napísal, že v tejto vojne všetci prehrávajú, najmä „milióny ľudí, ktorí tak zbytočne zomreli“.

   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Trump: Zelenskému sa bude musieť páčiť americký mierový plán (22. 11. 2025)
 Trump schválil nový mierový plán pre Rusko a Ukrajinu (20. 11. 2025)
 Krajiny EÚ sa dohodli na nových sankciách proti Rusku (22. 10. 2025)
 R. Kaliňák: Slovensko a Ukrajina majú intenzívne vzťahy (17. 10. 2025)
 Medvedev: Drony sú pre Európanov pripomienkou nebezpečenstva vojny (6. 10. 2025)
 Moskva podľa ruského zbeha plánuje pred Vianocami obmedzený útok na Poľsko (22. 9. 2025)
 Kyjev pod svoju kontrolu opäť získal ďalšie územie v Doneckej oblasti (22. 9. 2025)
 Rusi na Ukrajine do prednej línie vrhajú jednotky zložené z vojakov nakazených vírusom HIV (22. 9. 2025)
 Ukrajinské drony útočili na oblasť, v ktorej sú krymské Putinove dače (22. 9. 2025)
 Zelenskyj počíta s dôraznou reakciou USA na najnovší útok Ruska (7. 9. 2025)



nasledujúci článok >>
Erdogan bude telefonovať s Putinom o krokoch, ktoré môžu zastaviť zabíjanie na Ukrajine
<< predchádzajúci článok
Trump opäť obvinil Ukrajinu z nedostatku vďačnosti za podporu a zaútočil aj na svojho predchodcu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 