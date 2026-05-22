22. mája 2026

Minister práce Erik Tomáš udelil 36 laureátom ocenenie za ich prínos v sociálnej oblasti


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) laureáti Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR sociálna oblasť Vyznamenanie

Počas 17. ročníka slávnostného galavečera si laureáti odniesli ocenenia v štyroch kategóriách v podobe ďakovných listov, zlatých, strieborných a bronzových medailí.



22.5.2026 (SITA.sk) - Počas 17. ročníka slávnostného galavečera si laureáti odniesli ocenenia v štyroch kategóriách v podobe ďakovných listov, zlatých, strieborných a bronzových medailí.


Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) rozdal rezortné vyznamenania. Za mimoriadne výsledky a prínos v sociálnej oblasti ich získalo 36 laureátov.

Počas 17. ročníka slávnostného galavečera v historickej budove Národnej rady (NR) SR si laureáti odniesli ocenenia v štyroch kategóriách v podobe ďakovných listov, zlatých, strieborných a bronzových medailí. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

Prejav uznania a vďaky


Rezortné ocenenia spolu s ministrom práce odovzdávali aj predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD), štátni tajomníci rezortu práce Marián Valentovič a Peter Pamula či generálny riaditeľ služobného úradu rezortu práce Peter Kostolný.

Ďakovné listy a medaily podľa ministerstva predstavujú prejav uznania a poďakovania za mimoriadny prínos a pracovné výsledky v sociálnej sfére. Ocenení boli zamestnanci ministerstva, ale aj pracovníci z ústredia práce, jednotlivých úradov práce, Sociálnej poisťovne ako aj inšpektorátov práce.

Sociálna podpora a pomoc ľuďom


Laureáti pôsobia v rozličných odborných oblastiach, no spája ich podľa rezortu spoločný cieľ, a to výrazný prínos v oblasti sociálnej podpory a pomoci ľuďom.

„Mnohí z nich sa tejto práci venujú dlhodobo, pričom ich každodenná činnosť je založená najmä na osobnom nasadení, empatii a schopnosti načúvať i porozumieť potrebám ľudí, ktorí sa na nich obracajú,“ uviedlo ministerstvo práce.


Zdroj: SITA.sk - Minister práce Erik Tomáš udelil 36 laureátom ocenenie za ich prínos v sociálnej oblasti © SITA Všetky práva vyhradené.

