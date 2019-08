Erdogan: Ofenzíva sýrskej armády spôsobuje humanitárnu krízu

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 23. augusta (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok v telefonáte ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi povedal, že útoky sýrskej armády na severozápade Sýrie spôsobujú humanitárnu krízu a ohrozujú bezpečnosť Turecka. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na kanceláriu tureckého prezidenta.Sýrske jednotky opäť dobyli v tejto oblasti mestá, z ktorých boli predtým vytlačené, a obkľúčili povstalcov a turecké pozorovateľské stanovište.Erdogan povedal Putinovi, ktorý podporuje sýrskeho prezidenta Bašára Asada, že útoky porušujú prímerie v provincii Idlib a škodia snahám o vyriešenie situácie v Sýrii.Putin a Erdogan sa podľa agentúry AFP dohodli na iniciovanív súvislosti so situáciou v provincii Idlib ovládanej džihádistami. Jeho cieľom má byťuviedol Kremeľ.Sýrske vládne sily obkľúčili v piatok turecké pozorovateľské stanovište, keď obsadili okolité dediny. Stalo sa tak po tom, ako ovládli neďaleké mesto na severozápade krajiny, ktoré dovtedy kontrolovali povstalci.Mesto Múrik, kde sú tureckí vojaci obkľúčení, leží na severe provincie Hamá. Ide o súčasť džihádistami ovládanej enklávy sústredenej najmä do susednej provincie Idlib, na ktorú vládne sily útočia od konca apríla.Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu vyhlásil, že tureckí vojaci neopustia vojenské pozorovateľské stanovište obkolesené sýrskymi vládnymi silami. "" uviedol na tlačovej konferencii v Libanone. Poprel, že by tureckí vojaci boli postupom vládnych vojsk "