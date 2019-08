Jasenie si pripomenie ženy v SNP, jedna si ušila šaty z padáka

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Jasenie 23. augusta (TASR) – V obci Jasenie v okrese Brezno sa v nedeľu (25. 8.) uskutočnia oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania (SNP) a organizátori v rámci nich predstavia umelecký projekt Ženy v SNP autorky Eriky Mészárosovej, študentky Ateliéru intermédií na Fakulte umenia Ostravskej univerzity v Ostrave." priblížila myšlienku projektu autorka, pripomínajúc ženy, na ktoré historická i spoločenská pamäť zabudla.Od marca do októbra 2018 sa stretávala so ženami, ktoré Povstanie prežili. S hŕstkou žijúcich účastníčok viedla rozhovory a dozvedela sa o ich pôsobení v SNP. Na základe týchto životných príbehov sa rozhodla venovať im cyklus, ktorým osvetľujePrvý monument Mészárosová venuje Božene Palackovej, ktorá bola spojkou partizánov v hydrocentrále Jasenie. Práve z tohto obdobia si zachovala vojenský padák a traumatickú spomienku z vojnového diania pretavila do svojej najradostnejšej chvíle - sobáša. Z padáka si po vojne ušila svadobné šaty.Autorka projektu v tom vidí metaforu. Zo šiat ušila padák ako monument, ktorý sa v nedeľu po 17.00 h vznesie nad Predsuchou, lúkou oproti hydrocentrále. Vypustia ho z lietadla spolu s batohom plným šatiek, ktoré sú vyšívané vetami z príbehu Boženy Palackovej a napríklad aj touto: Málokomu príde na rozum, že i v čase SNP pochopili aj ženy vážnosť doby a uvedomili si svoju národnú povinnosť. Šatky sú určené pre účastníkov podujatia, aby si uchovali spomienku na ženskú partizánsku spojku.dodala Mészárosová.