Ericsson Mobility Report: V roku 2022 prekoná 5G hranicu miliardy používateľov, v roku 2027 ich bude 4,4 miliardy

Globálny tok dát v mobilných sieťach sa za posledné dva roky zdvojnásobil. Do roku 2027 sa očakáva 4,4 miliardy platiacich používateľov v sieťach 5G.



Pevný bezdrôtový prístup (FWA) bude v roku 2022 predstavovať 20 percent celkovej prevádzky v mobilných dátových sieťach.



Očakáva sa, že cez 5G siete bude do roku 2027 prechádzať 60 percent celosvetového toku mobilných dát.



Polovica ľudstva prejde na 5G

Najrýchlejšie rastúca mobilná technológia

FWA a Internet vecí (IoT)



Uvoľnenie sily konektivity IoT



Rozvoj platformy konektivity MTN



Umožnenie náročných používateľských prípadov s CSP edge computingom



Zabezpečenie sietí 5G v prostredí vyvíjajúcich sa hrozieb



28.6.2022 (Webnoviny.sk) -V nasledujúcich piatich rokoch bude na čele rebríčka regiónov s najvyšším pokrytím 5G sieťami severná Amerika. Do roku 2027 tam má túto technológiu využívať až 90 % zákazníkov mobilných operátorov. Nasledovať bude západná Európa s 82 %. Takúto prognózu prináša najnovšie vydanie správy Ericsson Mobility Report. Predpovedá tiež, že míľnik jednej miliardy používateľov 5G sietí globálne sa podarí dosiahnuť koncom roka 2022.Regiónmi na porovnateľne vysokej úrovni zavádzania 5G budú podľa správy vydanej spoločnosťou Ericsson (NASDAQ: ERIC) aj štáty Perzského zálivu (80 %) a východná Ázia (74 %). Stredná a východná Európa bude pozadu s očakávaným 33-percentným rozšírením 5G medzi používateľmi v roku 2027. Z 10 uvažovaných makroregiónov za ňou zaostanú len Blízky východ so severnou Afrikou (23 %) a subsaharská Afrika (10 %). Krajiny SVE podľa správy Ericsson Mobility Report predbehne aj juhovýchodná Ázia/Oceánia s rozšírením 5G na úrovni 46 %, India (39 %) a Latinská Amerika (35 %).Správa Ericssonu predpokladá, že do roku 2027 bude z globálneho hľadiska využívať technológie 5G takmer polovica zákazníkov mobilných operátorov. Počet ich používateľov by v tom čase mal prekročiť číslo 4,4 miliardy.Najnovšia správa Ericsson Mobility Report , ktorá predstavuje dvadsiate druhé vydanie prehľadov a predpovedí o prevádzke mobilných sietí od spoločnosti Ericsson, ďalej konštatuje, že tok dát v mobilných sieťach sa za uplynulé dva roky celosvetovo zdvojnásobil.Tento nárast prevádzky bol spôsobený zvýšeným využívaním smartfónov a mobilného širokopásmového pripojenia, ako aj digitalizáciou spoločnosti a biznisu. Aktuálne štatistiky a predpovede ukazujú, že dopyt po dátovej konektivite a digitálnych službách je a zostane silný, a to napriek globálnej pandémii Covidu-19 a geopolitickým neistotám. Novými používateľmi mobilného širokopásmového pripojenia sa každoročne stáva niekoľko stoviek miliónov ľudí.Správa Ericsson Mobility Report z júna 2022 tiež potvrdzuje, že 5G sa rozširuje rýchlejšie ako všetky predchádzajúce generácie mobilných technológií. K pokrytiu sieťami 5G má v súčasnosti prístup približne štvrtina svetovej populácie. Len počas prvého štvrťroka 2022 pribudlo asi 70 miliónov nových používateľov 5G. Do roku 2027 budú mať prístup k 5G približne tri štvrtiny svetovej populácie.Fredrik Jejdling, výkonný viceprezident a riaditeľ pre siete v spoločnosti Ericsson, k tomu uviedol: "Nová správa Ericsson Mobility Report potvrdzuje, že 5G je najrýchlejšie rastúca generácia mobilných technológií vôbec a Ericsson hrá kľúčovú úlohu pri jej realizácii. Každý deň pracujeme s našimi zákazníkmi a ekosystémovými partnermi na celom svete, aby sme zabezpečili, že výhody pripojenia 5G budú čím skôr využívať milióny ďalších ľudí, ako aj ďalšie podniky, odvetvia a komunity."Peter Jonsson, výkonný redaktor správy Ericsson Mobility Report a riaditeľ pre strategický marketing spoločnosti Ericsson, povedal: "Nasadzovanie samostatných sietí (standalone – SA) 5G v mnohých regiónoch narastá, keďže poskytovatelia komunikačných služieb pripravujú inovácie, aby dokázali uchopiť obchodné príležitosti po nástupe vylepšeného mobilného širokopásmového pripojenia. Solídna digitálna sieťová infraštruktúra je základom pre plány digitálnej transformácie podnikov, aby sa ich nové možnosti mohli premeniť na nové služby zákazníkom."Správa zdôrazňuje aj čoraz dôležitejšiu úlohu, akú hrá pevný bezdrôtový prístup (FWA) pri poskytovaní širokopásmových služieb. Ericsson predpovedá, že počet FWA pripojení v roku 2022 presiahne 100 miliónov, pričom toto číslo sa do roku 2027 viac ako zdvojnásobí a dosiahne takmer 230 miliónov.Pokiaľ ide o Internet vecí (IoT), správa uvádza, že v roku 2021 širokopásmový internet vecí (4G a 5G) predbehol 2G a 3G v úlohe technológie, ktorá spája najväčšiu časť všetkých mobilných zariadení pripojených k IoT. Predstavoval 44 percent všetkých IoT pripojení.Masívne technológie Internetu vecí (NB-IoT, Cat-M) vzrástli v roku 2021 celosvetovo takmer o 80 percent a dosiahli takmer 330 miliónov pripojení. Očakáva sa, že aj počet zariadení IoT pripojených týmito technológiami v roku 2023 predbehne 2G/3G.Najnovšia správa Ericsson Mobility Report obsahuje aj štyri analytické články:Ericsson uskutočnil k správe Ericsson Mobility Report webový seminár. Záznam nájdeteLinky:Informačný servis