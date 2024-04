Erik Kaliňák požiadal SIS o preverenie účtov novinárov, Šutaj Eštok hovorí o mladíckej nerozvážnosti (video)

Za chybu chce niesť zodpovednosť

Ovplyvňovanie nálady Kremľom

Mladícka nerozvážnosť?

Hrubé zneužitie právomoci

4.4.2024 (SITA.sk) - Poslanec parlamentu a predseda Zboru poradcov predsedu vlády SR Erik Kaliňák Smer-SD ) požiadal námestníka Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara o hĺbkovú kontrolu finančných prepojení všetkých slovenských médií, ako aj osobných účtov jednotlivých novinárov.Poslanec tak s iróniou reagoval na jeho „údajnú agentskú činnosť pre Ruskú federáciu".Kaliňák pre médiá po stredajšom rokovaní vlády uviedol, že v marci sa zúčastnil na večeri Československej diplomacie, na ktorej boli prítomní aj bývalí ministri a poslanci z Česka.„Po oficiálnej časti ma oslovil môj rovesník, myslím, že išlo o občana Maďarska, či mu nedám rozhovor s ohľadom na blížiace sa eurovoľby. Toto je moja hlavná aktivita pre Ruskú federáciu," povedal ironicky. Na svoju obhajobu uviedol, že je držiteľom previerky, a tak je vylúčené, že by bol financovaný zo zahraničia.„Moje rozhodnutie slobodne sa porozprávať s cudzou osobou bez preverenia všetkých jej kontaktov a prepojení kontrarozviedkou bola laická začiatočnícka politická chyba, ktorú si plne priznávam a za ktorú budem niesť plnú zodpovednosť," dodal.Denník N informoval, že Kremeľ sa snaží ovplyvňovať nálady v členských štátoch Európskej únie aj z Prahy. V centre ruských aktivít bol portál Voice of Europe, ktorý sa snažil pôsobiť nezávisle, pričom česká kontrarozviedka ohlásila, že bol riadený Moskvou.Jeho cieľom malo byť ovplyvnenie výsledkov volieb do Európskeho parlamentu . Práve Voice of Europe urobil rozhovor s Erikom Kaliňákom. Okrem neho sa rozprával aj s europoslancom Milanom Uhríkom Republika ) a s expremiérom Jánom Čarnogurským. Pre Denník N sa na margo Kaliňákových výrokov vyjadril minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (hlas-SD).Raši uviedol, že „nikto nebude lustrovať účty novinárov" a šéf rezortu vnútra vníma Kaliňákove slová ako „mladícku nerozvážnosť". Na Kaliňáka reagovala aj samotná Slovenská informačná služba (SIS), podľa ktorej nie je jej úlohou monitorovať osoby nepredstavujúce bezpečnostnú hrozbu pre Slovensko.Podľa Nadácie Zastavme korupciu ide zo strany Erika Kaliňáka o hrubé zneužitie právomoci SIS. Pripomína, že v demokratickej spoločnosti nie je možné bez akéhokoľvek podozrenia dať preveriť finančné toky a účty novinárov.„Základné práva a slobody možno činnosťou informačnej služby obmedziť len v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti štátu, ochrany vnútorného poriadku alebo na ochranu práv a slobôd iných," napísala nadácia na sociálnej sieti.K výroku o „lustrovaní novinárov" sa na sociálnej sieti vyjadrila aj opozičná strana Sloboda a Solidarita . „Erik Kaliňák si myslí, že je stále na strednej škole a vôbec nepochopil, čo je to zodpovednosť za štát, žartuje o lustrovaní novinárov," napísala opozičná strana.