Mobily v 1. až 3. ročníku základných škôl budú úplne zákazané – na hodinách aj cez prestávky

Pre prvý až tretí ročník základných škôl (ZŠ) bude platiť úplný zákaz používania mobilných telefónov počas vyučovania, prestávok a v priestore školy. Od štvrtého ročníka bude mať výnimku v prípade, ak si používanie mobilného telefónu vyžaduje štátny vzdelávací program (ŠVP). Od šiesteho ročníka v prípade, ak to vyžaduje ŠVP alebo o výnimke rozhodne učiteľ pre potreby vzdelávania. Informoval o tom minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD) na štvrtkovej tlačovej konferencii. Termín jeho zavedenia zatiaľ nespresnili.





"Podľa výskumov OECD deti v neregulovanom prostredí používania mobilných telefónov majú preukázateľne horšie sústredenie na vyučovaní a v konečnom dôsledku aj výsledky vo vzdelávaní. Deti navyše trpia nervozitou, čo zhoršuje aj ich schopnosť učiť sa," uviedol Drucker. Rezort podľa jeho slov návrhom reaguje na alarmujúce informácie a dáta o nepriaznivom vplyve mobilov na výsledky a duševnú pohodu žiakov. Poukázal aj na príklady z iných krajín, ktoré v poslednom období zaviedli podobné opatrenia, ako Veľká Británia, Francúzsko či Švédsko.Ako avizoval, štát v najbližších rokoch investuje dve stovky miliónov eur do moderného vybavenia tried. "Pripravujeme veľké investície do digitálnych technológií na základných aj stredných školách z Plánu obnovy a odolnosti SR, ale tak, aby na školách prinášali tieto digitálne technológie jasné zlepšenia v procese vyučovania a nerozptyľovali deti," poukázal Drucker. V tomto duchu ministerstvo školstva pripraví zmenu zákona a vyhlášku, ktorá reguláciu podrobnejšie upraví. Rezort tiež poskytne školám podrobné usmernenia a podporu pri implementácii nových pravidiel.Pri regulácii používania mobilov budú platiť výnimky pre deti so špeciálnymi potrebami. Presne ich vymedzí nariadenie ministerstva školstva. Regulácia bude zároveň analogicky zavedená aj pre osemročné gymnáziá.

Správu budeme aktualizovať