Erik Tomáš označil KDH za farizejského parazita, ktorý sa prisal na 13. dôchodok. Dvere majú u mňa zabuchnuré, odkazuje (video)

Amaterizmus KDH

Zabuchol pred nimi dvere

19.4.2024 (SITA.sk) - V Kresťanskodemokratickom hnutí KDH ) sa nič nezmenilo a naďalej je to jedno farizejské hnutie, ktoré k dosiahnutiu vypočítavého cieľa neváha účelovo klamať. Takto reagoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš na vyjadrenie KDH, ktoré svojimi hlasmi podporilo jeho pozmeňovaciu novelu o 13. dôchodku.Poslanci tejto opozičnej strany vo svojom stanovisku tvrdili, že minister práce im za ich hlasy garantoval nerušenie druhého piliera a niekoľko ďalších vecí. On tvrdí, že to celé bolo inak, hnutie zároveň označil za parazita, ktorý sa prisal na 13. dôchodok."Predstavitelia hnutia zjavne od svojich voličov schytali nakladačku, keďže nepodporili 13. dôchodok v parlamente v prvom čítaní, a tak narýchlo si mňa, ako ministra práce tesne pred finálnym hlasovaním vytiahli do kúta rokovacej sály s tým, že už zrazu chcú podporiť 13. dôchodok, len nejako musia vysvetliť, prečo zmenili názor," priblížil svoje stanovisko minister Tomáš. Podľa jeho slov poslanci KDH naňho naliehali, aby im niečo sľúbil, ako napríklad zachovanie prídavku na dieťa a daňového bonusu či nezasahovanie do druhého piliera."Už len tá požiadavka, aby som ja garantoval veci, z ktorých väčšina je v gescii ministerstva financií bola nezmyselná a svedčí o amaterizme KDH," vyhlásil na adresu opozičného hnutia Erik Tomáš. Ako ďalej uviedol, o daňovom bonuse bude rozhodovať ministerstvo financií, ale určite ho nezruší.Sociálnodemokratická vláda podľa ministra práce si nevie predstaviť zvyšovanie daní či odvodov s výnimkou daní pre bohatých, alebo daní na tovary, ktoré škodia zdraviu. K druhému pilieru dodal, že zatiaľ len vyhodnocujú výkonnosť všetkých troch pilierov. Erik Tomáš vyhlásil, že keby vie, ako sa KDH zachová, nepodá si s predsedom hnutia Františkom Majerským ruku "KDH som podobne, ako aj iným opozičným stranám ponúkol otvorené dvere na ministerstve práce, ale ak kresťanskí demokrati neuvedú veci na pravú mieru, budú ich mať zabuchnuté," uzavrel minister Tomáš.