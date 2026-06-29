|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 29.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Peter a Pavol, Petra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. júna 2026
Erika Jurinová sa bude o post predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja uchádzať aj tretíkrát – FOTO
Tagy: Kandidatúra Regionálne voľby
Kampaň ponesie motto „Nezastavujeme. Pokračujeme s pokorou pre kraj, s výsledkami pre ľudí“. Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
Zdieľať
29.6.2026 (SITA.sk) - Kampaň ponesie motto „Nezastavujeme. Pokračujeme s pokorou pre kraj, s výsledkami pre ľudí“.
Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová sa bude v jesenných regionálnych voľbách opäť uchádzať o dôveru obyvateľov kraja. Uplynulé obdobie hodnotí ako roky zodpovedného hospodárenia, rozsiahlych investícií a konkrétnych výsledkov vo všetkých oblastiach, za ktoré kraj zodpovedá – od zdravotníctva, sociálnych služieb a školstva cez dopravu až po kultúru a inovácie. Spolu s oznámením kandidatúry predstavila víziu pokračovania rozpracovaných projektov, ktoré majú ďalej zvyšovať kvalitu života v Žilinskom kraji.
„Kraj nemá byť miestom politických experimentov. Kraj má byť istotou. Som pripravená slúžiť ďalej s pokorou, skúsenosťou, čistým štítom a s výsledkami, ktoré sú za nami vidieť,“ uviedla Erika Jurinová. Oznámenie jej kandidatúry prišli do Žiliny podporiť predstavitelia strán Hnutie Slovensko, Za ľudí, Konzervatívci, NOVA, Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, ODS a OKS, ako aj primátori, starostovia, zástupcovia občianskeho sektora a ďalší predstavitelia samospráv z celého Žilinského kraja.
Podpredseda hnutia Slovensko Július Jakab ocenil terajší spôsob riadenia kraja. „Erika Jurinová sa nepozerá na politické zafarbenie, ale na ľudí. Peniaze smerujú tam, kde ich obyvatelia potrebujú, nie tam, kde je politická výhoda,“ povedal. Podľa poslanca SaS Alojza Hlinu je Žilinský kraj deväť rokov v rukách slušnej, poctivej a čestnej ženy.
Kampaň Eriky Jurinovej ponesie motto „Nezastavujeme. Pokračujeme s pokorou pre kraj, s výsledkami pre ľudí,“ ktoré vyjadruje ambíciu nadviazať na doterajšie výsledky a pokračovať v rozvoji Žilinského kraja ako najlepšieho miesta pre život.
Erika Jurinová je predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja už dve volebné obdobia. V roku 2017 sa stala prvou ženou - župankou na Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - Erika Jurinová sa bude o post predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja uchádzať aj tretíkrát – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová sa bude v jesenných regionálnych voľbách opäť uchádzať o dôveru obyvateľov kraja. Uplynulé obdobie hodnotí ako roky zodpovedného hospodárenia, rozsiahlych investícií a konkrétnych výsledkov vo všetkých oblastiach, za ktoré kraj zodpovedá – od zdravotníctva, sociálnych služieb a školstva cez dopravu až po kultúru a inovácie. Spolu s oznámením kandidatúry predstavila víziu pokračovania rozpracovaných projektov, ktoré majú ďalej zvyšovať kvalitu života v Žilinskom kraji.
„Kraj nemá byť miestom politických experimentov. Kraj má byť istotou. Som pripravená slúžiť ďalej s pokorou, skúsenosťou, čistým štítom a s výsledkami, ktoré sú za nami vidieť,“ uviedla Erika Jurinová. Oznámenie jej kandidatúry prišli do Žiliny podporiť predstavitelia strán Hnutie Slovensko, Za ľudí, Konzervatívci, NOVA, Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, ODS a OKS, ako aj primátori, starostovia, zástupcovia občianskeho sektora a ďalší predstavitelia samospráv z celého Žilinského kraja.
Podpredseda hnutia Slovensko Július Jakab ocenil terajší spôsob riadenia kraja. „Erika Jurinová sa nepozerá na politické zafarbenie, ale na ľudí. Peniaze smerujú tam, kde ich obyvatelia potrebujú, nie tam, kde je politická výhoda,“ povedal. Podľa poslanca SaS Alojza Hlinu je Žilinský kraj deväť rokov v rukách slušnej, poctivej a čestnej ženy.
Kampaň Eriky Jurinovej ponesie motto „Nezastavujeme. Pokračujeme s pokorou pre kraj, s výsledkami pre ľudí,“ ktoré vyjadruje ambíciu nadviazať na doterajšie výsledky a pokračovať v rozvoji Žilinského kraja ako najlepšieho miesta pre život.
Erika Jurinová je predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja už dve volebné obdobia. V roku 2017 sa stala prvou ženou - župankou na Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - Erika Jurinová sa bude o post predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja uchádzať aj tretíkrát – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kandidatúra Regionálne voľby
nasledujúci článok >>
Vodári odporúčajú kontrolu vodomerov pred dovolenkami, evidujú enormne zvýšenú spotrebu vody
Vodári odporúčajú kontrolu vodomerov pred dovolenkami, evidujú enormne zvýšenú spotrebu vody
<< predchádzajúci článok
Ministerstvo vnútra pripravuje nový zákon o združovaní obcí, prvé návrhy chce predstaviť v septembri
Ministerstvo vnútra pripravuje nový zákon o združovaní obcí, prvé návrhy chce predstaviť v septembri