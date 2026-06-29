Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 29.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Peter a Pavol, Petra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

29. júna 2026

Erika Jurinová sa bude o post predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja uchádzať aj tretíkrát – FOTO


Tagy: Kandidatúra Regionálne voľby

Kampaň ponesie motto „Nezastavujeme. Pokračujeme s pokorou pre kraj, s výsledkami pre ľudí“. Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja



Zdieľať
image 3 676x444 29.6.2026 (SITA.sk) - Kampaň ponesie motto „Nezastavujeme. Pokračujeme s pokorou pre kraj, s výsledkami pre ľudí“.


Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová sa bude v jesenných regionálnych voľbách opäť uchádzať o dôveru obyvateľov kraja. Uplynulé obdobie hodnotí ako roky zodpovedného hospodárenia, rozsiahlych investícií a konkrétnych výsledkov vo všetkých oblastiach, za ktoré kraj zodpovedá – od zdravotníctva, sociálnych služieb a školstva cez dopravu až po kultúru a inovácie. Spolu s oznámením kandidatúry predstavila víziu pokračovania rozpracovaných projektov, ktoré majú ďalej zvyšovať kvalitu života v Žilinskom kraji.

Pavol Machovič:
Erika Jurinová oznámila tretiu kandidatúru na post predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja.
Pavol Machovič:
Erika Jurinová oznámila tretiu kandidatúru na post predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja.Foto: SITA/Pavol Machovič


„Kraj nemá byť miestom politických experimentov. Kraj má byť istotou. Som pripravená slúžiť ďalej s pokorou, skúsenosťou, čistým štítom a s výsledkami, ktoré sú za nami vidieť,“ uviedla Erika Jurinová. Oznámenie jej kandidatúry prišli do Žiliny podporiť predstavitelia strán Hnutie Slovensko, Za ľudí, Konzervatívci, NOVA, Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, ODS a OKS, ako aj primátori, starostovia, zástupcovia občianskeho sektora a ďalší predstavitelia samospráv z celého Žilinského kraja.

Podpredseda hnutia Slovensko Július Jakab ocenil terajší spôsob riadenia kraja. „Erika Jurinová sa nepozerá na politické zafarbenie, ale na ľudí. Peniaze smerujú tam, kde ich obyvatelia potrebujú, nie tam, kde je politická výhoda,“ povedal. Podľa poslanca SaS Alojza Hlinu je Žilinský kraj deväť rokov v rukách slušnej, poctivej a čestnej ženy.

Pavol Machovič:
Erika Jurinová oznámila tretiu kandidatúru na post predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja.
Pavol Machovič:
Erika Jurinová oznámila tretiu kandidatúru na post predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja.Foto: SITA/Pavol Machovič


Kampaň Eriky Jurinovej ponesie motto „Nezastavujeme. Pokračujeme s pokorou pre kraj, s výsledkami pre ľudí,“ ktoré vyjadruje ambíciu nadviazať na doterajšie výsledky a pokračovať v rozvoji Žilinského kraja ako najlepšieho miesta pre život.



Erika Jurinová je predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja už dve volebné obdobia. V roku 2017 sa stala prvou ženou - župankou na Slovensku.




Zdroj: SITA.sk - Erika Jurinová sa bude o post predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja uchádzať aj tretíkrát – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidatúra Regionálne voľby
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vodári odporúčajú kontrolu vodomerov pred dovolenkami, evidujú enormne zvýšenú spotrebu vody
<< predchádzajúci článok
Ministerstvo vnútra pripravuje nový zákon o združovaní obcí, prvé návrhy chce predstaviť v septembri

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 