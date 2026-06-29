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29. júna 2026

Ministerstvo vnútra pripravuje nový zákon o združovaní obcí, prvé návrhy chce predstaviť v septembri


Tagy: centrum zdieľaných služieb Slovenské samosprávy

Zákon má upraviť aj postavenie spolupracujúcich obcí pri zhodnocovaní ich majetku prostredníctvom spoločných projektov.



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imgl7276 676x474 29.6.2026 (SITA.sk) - Zákon má upraviť aj postavenie spolupracujúcich obcí pri zhodnocovaní ich majetku prostredníctvom spoločných projektov.


Ministerstvo vnútra začalo pripravovať nový zákon o združovaní obcí. Na jeho príprave sa bude podieľať pracovná skupina zložená zo zástupcov štátu, samospráv, akademickej obce, odborného prostredia aj mimovládnych organizácií. Skupina absolvovala na ministerstve svoje prvé rokovanie. Informoval o tom štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.

Cieľom pripravovanej legislatívy je vytvoriť podmienky na efektívnejšiu spoluprácu samospráv pri výkone agendy, poskytovaní služieb aj spoločnom rozvoji. „Združovanie obcí musí byť pre samosprávy výhodou, nie administratívnou prekážkou. Práve preto pripravujeme legislatívu, ktorá vytvorí jasné pravidlá a podporí efektívnu spoluprácu tam, kde obciam prináša konkrétne výsledky,“ uviedol Kaliňák.

V pracovnej skupine sú okrem zástupcov rezortu vnútra zastúpení aj predstavitelia Združenia miest a obcí Slovenska, Vidieckeho parlamentu, Asociácie komunálnych ekonómov SR a akademickej obce. Podľa Kaliňáka sa diskusia na prvom rokovaní zamerala na nastavenie legislatívnych parametrov, ktoré budú podporovať spoločný výkon agendy a zabezpečovanie služieb viacerými samosprávami. Zákon má upraviť aj postavenie spolupracujúcich obcí pri zhodnocovaní ich majetku prostredníctvom spoločných projektov.

Súčasťou pripravovanej legislatívy bude aj zakotvenie Centier zdieľaných služieb ako modelu spoločných úradovní. Podľa ministerstva pilotný projekt ukázal, že tento spôsob spolupráce je životaschopný a opodstatnený. Prvé výstupy pracovnej skupiny chce rezort predstaviť v septembri na odbornom okrúhlom stole, ktorý pripravuje v spolupráci s Parlamentným inštitútom pod záštitou predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho. Podľa Kaliňáka má nový zákon uľahčiť obciam spoluprácu, posilniť ich schopnosť spoločne zabezpečovať kvalitné služby pre obyvateľov a prispieť k efektívnejšiemu fungovaniu miestnej samosprávy.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra pripravuje nový zákon o združovaní obcí, prvé návrhy chce predstaviť v septembri © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: centrum zdieľaných služieb Slovenské samosprávy
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