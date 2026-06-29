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29. júna 2026
Vodári odporúčajú kontrolu vodomerov pred dovolenkami, evidujú enormne zvýšenú spotrebu vody
Tagy: Spotreba vody Vodomer
Neočakávane vysoká spotreba sa podľa vodárov často prejaví až pri vyúčtovaní. Bratislavská ...
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29.6.2026 (SITA.sk) - Neočakávane vysoká spotreba sa podľa vodárov často prejaví až pri vyúčtovaní.
Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) upozorňuje zákazníkov, aby pred odchodom na dovolenku venovali pár minút kontrole svojho vodomeru. „Práve počas letných mesiacov totiž evidujeme vo viacerých lokalitách enormne zvýšenú spotrebu vody, ktorá môže signalizovať skryté úniky na vnútorných rozvodoch, závlahových systémoch či iných vodovodných zariadeniach,“ vysvetľuje hovorca BVS Matúš Stračiak.
Neočakávane vysoká spotreba sa podľa vodárov často prejaví až pri vyúčtovaní, keď už môže predstavovať výraznú finančnú záťaž. Mnohým takýmto situáciám sa však dá predísť jednoduchou kontrolou vodomeru. „Zákazníkom preto odporúčame vykonať mimoriadny odpočet vodomeru. Takýto krok im poskytne lepší prehľad o reálnej spotrebe vody a pomôže včas odhaliť prípadné úniky vody,“ dodáva hovorca.
BVS zároveň žiada zákazníkov, aby svoje mimoriadne odpočty nahlásili prostredníctvom Zákazníckeho portálu BVS, osobne v ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, prípadne telefonicky na linke call centra. Získané údaje pomôžu spoločnosti vytvoriť detailnejší prehľad o spotrebe vody v jednotlivých lokalitách a efektívnejšie identifikovať oblasti, kde môže dochádzať k možným únikom vody.
Zdroj: SITA.sk - Vodári odporúčajú kontrolu vodomerov pred dovolenkami, evidujú enormne zvýšenú spotrebu vody © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) upozorňuje zákazníkov, aby pred odchodom na dovolenku venovali pár minút kontrole svojho vodomeru. „Práve počas letných mesiacov totiž evidujeme vo viacerých lokalitách enormne zvýšenú spotrebu vody, ktorá môže signalizovať skryté úniky na vnútorných rozvodoch, závlahových systémoch či iných vodovodných zariadeniach,“ vysvetľuje hovorca BVS Matúš Stračiak.
Neočakávane vysoká spotreba sa podľa vodárov často prejaví až pri vyúčtovaní, keď už môže predstavovať výraznú finančnú záťaž. Mnohým takýmto situáciám sa však dá predísť jednoduchou kontrolou vodomeru. „Zákazníkom preto odporúčame vykonať mimoriadny odpočet vodomeru. Takýto krok im poskytne lepší prehľad o reálnej spotrebe vody a pomôže včas odhaliť prípadné úniky vody,“ dodáva hovorca.
BVS zároveň žiada zákazníkov, aby svoje mimoriadne odpočty nahlásili prostredníctvom Zákazníckeho portálu BVS, osobne v ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, prípadne telefonicky na linke call centra. Získané údaje pomôžu spoločnosti vytvoriť detailnejší prehľad o spotrebe vody v jednotlivých lokalitách a efektívnejšie identifikovať oblasti, kde môže dochádzať k možným únikom vody.
Zdroj: SITA.sk - Vodári odporúčajú kontrolu vodomerov pred dovolenkami, evidujú enormne zvýšenú spotrebu vody © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Spotreba vody Vodomer
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