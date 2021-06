Eriksen na diaľku zatlieskal spoluhráčom po výhre nad Rusmi na ME, kapitánovi Kjaerovi poslal povzbudenie

Prežívajú eufóriu

Eriksen už opustil nemocnicu

Dáni si zahrajú proti Walesu

22.6.2021 (Webnoviny.sk) - Brilantný výkon Dánov spečatený víťazstvom nad Rusmi 4:1 a postupom do osemfinále majstrovstiev Európy premenil pondelkový večer v Kodani na veľkú futbalovú oslavu. Medzi vyše 23-tisíc divákmi na štadióne Parken chýbal Christian Eriksen , ktorý po srdcovom kolapse už nie je v nemocnici, ale od lekárov dostal zákaz zdržiavať sa v stresovom a hlučnom prostredí.Preto si bývalý dánsky kapitán zvolil pokoj v kruhu rodiny, kde sledoval pondelkový víťazný marš svojich spoluhráčov za postupom. Po zápase novému kapitánovi Simonovi Kjaerovi poslal povzbudenie v instagramovej podobe."Na svojom oficiálnom účte zverejnil fotografiu stredopoliara Mikkela Damsgaarda, ktorý v 38. min strelil prvý zo štyroch gólov Dánov. Obrázok tiež ukazuje konečné skóre, šesť dánskych vlajok a štyrikrát potlesk v štýle emodži," napísal portál gala.de."To, čo momentálne prežívame, sa dá opísať len jedným slovom - eufória. Bez našich skvelých fanúšikov by sme to nedosiahli. Ďakujeme im za všetko, čo pre nás urobili. A samozrejme, počas celého zápasu s Rusmi sme mysleli aj na Eriksena a hrali za neho," uviedol po postupe dánsky brankár Kasper Schmeichel.Dánsky futbalový zväz (DBU) už pred štyrmi dňami oznámil, že Eriksen po úspešnej operácii srdca mohol opustiť nemocnicu.Kreatívnemu stredopoliarovi so skvelou kopacou technikou implantovali kardioverter-defibrilátor (ICD), ktorý monitoruje tlkot srdca človeka a má upozorniť v prípade potreby na zvýšené prejavy arytmie. Zatiaľ nie je známe, či bude Eriksen schopný pokračovať v kariére aspoň na klubovej úrovni.Súperom Dánov v osemfinále ME 2020 bude v sobotu 26. júna od 18.00 h SELČ výber Walesu. Zápas sa bude hrať v 55-tisícovej Aréne Johana Cruyffa v Amsterdame, ale tá sa bude môcť zaplniť fanúšikmi vzhľadom na platné hygienické opatrenia v Holandsku len do jednej tretiny.Ministerstvo zahraničných vecí Dánska v tejto súvislosti fanúšikov informovalo, že ak si zoženú vstupenky, budú môcť na otočku vycestovať z krajiny bez potreby zostávať potom v domácej izolácii."Ak sa stihnete z Holandska vrátiť do 12 hodín odvtedy, čo prekročíte hranice, platia pre vás pravidlá o krátkej návšteve v zahraničí a nevzťahuje sa na vás povinná karanténa," informoval denník Jyllands Posten na svojom webe.