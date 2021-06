Slovensko bude mať na OH v Tokiu premiérovo zástupcu aj v golfe, Sabbatinimu pomohlo miesto v rebríčku

aktualizované 22. júna, 15:59



22.6.2021 (Webnoviny.sk) -Premiérovo v histórii bude mať Slovensko na olympijských hrách zastúpenie v golfe. Pod päť kruhov sa totiž prebojoval 45-ročný juhoafrický rodák Rory Sabbatini , ktorý v decembri 2018 získal slovenské občianstvo a od januára 2019 súťaží pod slovenskou vlajkou. Tento krok umožnila skutočnosť, že má manželku zo Slovenska.Na OH do Tokia sa Sabbatini prebojoval na základe umiestnenia vo svetovom rebríčku k 21. júnu. Figuruje v ňom na 167. pozícii, no v redukovanom poradí mu patrí 44. priečka. Do Japonska ide spolu 60 golfistov. Uzávierka ženského rebríčka prebehne až 28. júna a po ňom pridelia miestenky na OH. Slovensko v hodnotení profigolfistiek nemá zastúpenie. Túto správu potvrdila v utorok aj Medzinárodná golfová federácia (IGF) na svojom webe.Golf je na OH staronovým odvetvím. Pod piatimi kruhmi bol súčasťou programu v Paríži 1900 a St. Louis 1904, nasledovala však dlhá pauza a návrat medzi olympijské športy v Riu de Janiero 2016. V Tokiu sa o medaily bude bojovať na golfovom ihrisku v klube Kasumigaseki, ktorý leží v meste Kawagoe v prefektúre Saitama v širšom okolí Tokia.