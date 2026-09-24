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 24hod.sk    Šport

24. septembra 2026

Eriksen opúšťa Wolfsburg. Hráč s kardiostimulátorom chce byť blízko svojej rodiny


Tagy: Dánska futbalová reprezentácia

Tridsaťštyriročný Christian Eriksen sa zotavuje po tom, čo počas júna utrpel zdravotné komplikácie na ihrisku počas prípravného zápasu medzi výbermi Dánska a Ukrajiny, duel dokonca predčasne ...



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denmark_sweden_soccer_74813 676x451 24.9.2026 (SITA.sk) - Tridsaťštyriročný Christian Eriksen sa zotavuje po tom, čo počas júna utrpel zdravotné komplikácie na ihrisku počas prípravného zápasu medzi výbermi Dánska a Ukrajiny, duel dokonca predčasne ukončili.


Dánsky futbalový stredopoliar Christian Eriksen ukončil spoluprácu s nemeckým druholigovým klubom VfL Wolfsburg. Bývalý hráč Tottenhamu Hotspur, Interu Miláno či Manchestru United sa plánuje vrátiť do rodného Dánska. Klub, ktorý v minulej sezóne vypadol z najvyššej nemeckej futbalovej súťaže, oznámil, že Eriksen ukončil kontrakt predčasne "na základe vzájomnej dohody".

Tridsaťštyriročný Dán sa zotavuje po tom, čo počas júna utrpel zdravotné komplikácie na ihrisku počas prípravného zápasu medzi výbermi Dánska a Ukrajiny, duel dokonca predčasne ukončili. Eriksen po ošetrení opustil hraciu plochu vlastnými silami.

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Je známe, že v minulosti Eriksen utrpel zástavu srdca počas zápasu ME 2020 proti Fínsku, zdravotníci ho oživovali priamo na ihrisku. Po tomto incidente strávil šesť mesiacov mimo hry a teraz hráva s implantovaným kardiostimulátorom.

"Momentálne je pre mňa dôležité byť blízko svojej rodiny v Dánsku," uviedol Eriksen vo vyhlásení.

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Dánsky stredopoliar od septembra 2025 odohral za Wolfsburg 34 zápasov a zaznamenal v nich tri presné zásahy a 10 gólových prihrávok.


Zdroj: SITA.sk - Eriksen opúšťa Wolfsburg. Hráč s kardiostimulátorom chce byť blízko svojej rodiny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dánska futbalová reprezentácia
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