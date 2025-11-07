Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 7.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má René
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Eros Ramazzotti je späť vo veľkom štýle: Nový album a jedinečný koncert v Bratislave!


Tagy: Koncert

Talianska hudobná legenda Eros Ramazzotti prichádza s novým albumom "Una Storia Importante" / "Una Historia Importante", ktorý vychádza 21. novembra 2025. Album, dostupný už v predpredaji a digitálnom ...



Zdieľať
new project 2 676x444 7.11.2025 (SITA.sk) - Talianska hudobná legenda Eros Ramazzotti prichádza s novým albumom "Una Storia Importante" / "Una Historia Importante", ktorý vychádza 21. novembra 2025. Album, dostupný už v predpredaji a digitálnom pre-save, prináša 15 skladieb – nové piesne aj ikonické hity v modernom prevedení, v talianskej aj španielskej verzii. Na jeho najnovšom hudobnom projekte nájdete mimoriadne zaujímave spolupráce s hviezdami ako Andrea Bocelli, Elisa, Giorgia, Jovanotti, Max Pezzali, Ultimo, Lali, Kany García či Carín León. Album vyjde aj v špeciálnych edíciách a zberateľských formátoch.


Svetové turné štartuje vo februári 2026


Po úspechu World Tour Gala Première v Amsterdame, kde Ramazzotti odohral dva vypredané koncerty pre 30 000 divákov, oznámil aj štart nového svetového turné UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR. Turné sa začne 14. februára 2026 v Paríži a počas roka navštívi viac ako 30 krajín naprieč Európou, Severnou Amerikou, Kanadou a Latinskou Amerikou.


Eros Ramazzotti vystúpi aj v Bratislave


Slovenskí fanúšikovia sa už teraz môžu tešiť na výnimočný hudobný večer v jeho energickej spoločnosti. Eros Ramazzotti odohrá svoj bratislavský koncert 16. apríla 2026 v TIPOS Aréne (Zimný štadión Ondreja Nepelu). Naživo zaznejú jeho najväčšie hity, romantické balady aj nové skladby z albumu "Una Storia Importante". Tešiť sa môžeme opäť na silnú hudobná show s veľkými emóciami a nezameniteľnou atmosférou, ktorá definovala celú Ramazzottiho 40-ročnú kariéru. Vstupenky na koncert sú už v predaji na oficiálnych stránkach siete Ticketportal a na www.vivien.sk.

Z chlapca z Ríma svetová ikona


Eros Walter Luciano Ramazzotti sa narodil v roku 1963 v rímskej štvrti Cinecittà. Pochádza z jednoduchých pomerov a k hudbe sa prebojoval vlastnou vytrvalosťou – napriek odmietnutiu na konzervatóriu pokračoval v tvorbe piesní a v roku 1984 prerazil na festivale Sanremo so skladbou Terra promessa. O rok neskôr už Taliansko očaril hitom Una storia importante, a keď v roku 1986 zvíťazil s piesňou Adesso tu, definitívne sa zaradil medzi najväčšie talianske hviezdy.

V 90. rokoch sa stal svetovým fenoménom. Jeho balady, nezameniteľný hlas a charizma mu priniesli obrovskú popularitu od Európy po Latinskú Ameriku. Spieval duetá s hviezdami ako Tina Turner, Cher, Anastacia či Laura Pausini a jeho hity Musica è, Un’altra te, Più che puoi či Se bastasse una canzone sa stali generačnými klasikami. Počas kariéry predal viac ako 60 miliónov albumov.

V osobnom živote je otcom troch detí a v roku 2023 aj hrdým starým otcom. Napriek svetovej sláve si udržiava povesť umelca bez škandálov a zostáva verný svojej najväčšej láske – hudbe.

EROS RAMAZZOTTI
16. APRÍL 2026/BRATISLAVA/TIPOS ARÉNA
Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na www.vivien.sk

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Eros Ramazzotti je späť vo veľkom štýle: Nový album a jedinečný koncert v Bratislave! © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Koncert
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ficovi zrušili prednášku na škole v Poprade, na chodníku sa objavili vulgárne odkazy na jeho adresu
<< predchádzajúci článok
Staroľubovniansky okres podľa ministerstva investícií nikdy nespĺňal kritéria najmenej rozvinutých okresov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 