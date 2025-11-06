Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 6.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Renáta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala

06. novembra 2025

Zomrela hviezda československých filmov



Česko vo štvrtok zasiahla smutná správa. Vo veku 81 rokov zomrela uznávaná česká umelkyňa, herečka, speváčka a výtvarníčka Věra Křesadlová. Oznámila to jej rodina, informuje web



Zdieľať
gettyimages 1071992582 676x451 6.11.2025 (SITA.sk) - Česko vo štvrtok zasiahla smutná správa. Vo veku 81 rokov zomrela uznávaná česká umelkyňa, herečka, speváčka a výtvarníčka Věra Křesadlová. Oznámila to jej rodina, informuje web TN.cz, ktorý cituje Českú televíziu.


Křesadlová roky pôsobila v pražskom Divadle Semafor. Preslávila sa najmä svojimi rolami v niekoľkých uznávaných filmoch československej novej vlny. Diváci ju môžu poznať z obľúbených snímok, ako je Nejkrásnější věk, Homolka a tobolka, Skřivánci na niti alebo Žert.

Věra Křesadlová sa narodila v Prahe a vyrastala na Starom meste. Vydala sa za filmového režiséra Miloša Formana a stala sa tak jeho prvou ženou. Spoločne mali dve deti, dvojčatá a uznávaných divadelných hercov Matěja a Petra.

Potom, ako ukončila pôsobenie v divadle, pracovala na Pražskom hrade ako správkyňa rezidencie prezidenta Václava Havla. Neskôr sa vrátila k profesii výtvarníčky.



Zdroj: SITA.sk - Zomrela hviezda československých filmov © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Colours of Ostrava 2026: OD RAVEU PO AMBIENT. MOBY SA PO SEDEMNÁSTICH ROKOCH VRACIA DO ČESKA

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 