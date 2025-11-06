|
Štvrtok 6.11.2025
Meniny má Renáta
Úvodná strana
|
|Denník - Správy
06. novembra 2025
Zomrela hviezda československých filmov
Česko vo štvrtok zasiahla smutná správa. Vo veku 81 rokov zomrela uznávaná česká umelkyňa, herečka, speváčka a výtvarníčka Věra Křesadlová. Oznámila to jej rodina, informuje web
6.11.2025 (SITA.sk) - Česko vo štvrtok zasiahla smutná správa. Vo veku 81 rokov zomrela uznávaná česká umelkyňa, herečka, speváčka a výtvarníčka Věra Křesadlová. Oznámila to jej rodina, informuje web TN.cz, ktorý cituje Českú televíziu.
Křesadlová roky pôsobila v pražskom Divadle Semafor. Preslávila sa najmä svojimi rolami v niekoľkých uznávaných filmoch československej novej vlny. Diváci ju môžu poznať z obľúbených snímok, ako je Nejkrásnější věk, Homolka a tobolka, Skřivánci na niti alebo Žert.
Věra Křesadlová sa narodila v Prahe a vyrastala na Starom meste. Vydala sa za filmového režiséra Miloša Formana a stala sa tak jeho prvou ženou. Spoločne mali dve deti, dvojčatá a uznávaných divadelných hercov Matěja a Petra.
Potom, ako ukončila pôsobenie v divadle, pracovala na Pražskom hrade ako správkyňa rezidencie prezidenta Václava Havla. Neskôr sa vrátila k profesii výtvarníčky.
