Eros Ramazzotti sa budúci rok predstaví v Bratislave s novým albumom

Eros Ramazzotti, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. septembra (TASR) - Talianska pop-rocková hviezda Eros Ramazzotti ohlásil celosvetové turné i blížiaci sa zrod nového štúdiového albumu. Na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave sa predstaví 5. októbra budúceho roka.Idol ženských sŕdc, ale aj milovníkov Talianska Eros Ramazzotti zverejnil dátumy celosvetového turné k novému albumu Vita Ce N'e, ktorý uzrie svetlo sveta v novembri tohto roka. Názvom albumu vyjadruje, že má život ešte pred sebou. Svoju rovnomennú celosvetovú koncertnú šnúru odštartuje vo februári budúceho roka v Nemecku. Najväčšie hity, ale aj novinky z avizovaného albumu, predstaví na piatich kontinentoch. Na cestách naprieč svetom tak bude osem mesiacov.Rodák z Ríma, známy svojimi veľkolepými produkciami a efektnými pódiovými scénami i projekciami na Štadióne Ondreja Nepelu ponúkne veľkolepú šou, ktorej súčasťou bude okrem noviniek i prierez jeho 35-ročnej hudobnej kariéry. Slováci sa môžu tešiť tiež na najznámejšie hity. Spolu so spevákom si publikum zaspieva aj Fuoco nel fuoco, Piu bella cosa, L'aurora, Un'altra te či Dove c'é musica. Určite nebude chýbať ani megahit Se bastasse una canzone.Eros Ramazzotti (rodený Eros Luciano Walter Ramazzotti, *28.10. 1963, Rím) vydal v januári 1985 debutový album Cuori agitati. Už ním sa dostal do povedomia. Ďalšie dva Nuovi eroi (1986) a In certi momenti (1987) sa umiestnili na prvom mieste. Dva albumy naspieval aj po španielsky. V októbri 2007 vydal kompilačný album e2, v máji 2009 Ali e Radici (Roots & Wings). Prvým singlom z neho bola pieseň Parla con me, ktorá sa dostala na prvé miesto talianskej hitparády.V máji 2015 vydal najnovší, v poradí dvanásty album s názvom Perfetto. Desať z nich sa v Taliansku dostalo na prvé miesto rebríčka. Úspešné sú jeho duetá Non siamo soli s Ricky Martinom, Cose della vita s Tinou Turner, Piu che puoi s Cher či I Belong To You s Anastaciou. V talianskom rebríčku mal zatiaľ dvadsať piesní, osem z nich sa dostalo na prvé miesto. Populárny je v Európe, v anglickej hitparáde sa nepresadil.Vstupenky na koncert Erosa Ramazzottiho budú v predaji od štvrtka 13. septembra. TASR informovala PR manažérka agentúry Vivien Janka Marczellová.