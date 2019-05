Matovič nemá svojich voličov za nič, tvrdia A. Záborská a B. Škripek

Igor Matovič, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 20. mája (TASR) - Igor Matovič (OĽaNO) nemá svojich voličov za nič. Nejde mu o riešenie problémov krajiny, ale o to, aby sa o ňom písalo v novinách. V súvislosti s Matovičovým odstúpením z volieb do Európskeho parlamentu to povedali europoslanci Branislav Škripek a Anna Záborská z mimoparlamentnej Kresťanskej únie, ktorí opäť kandidujú v eurovoľbách. Tie považujú za kľúčové pre ďalšie smerovanie Európskej únie aj Slovenska.skonštatovala Záborská s tým, že Matovič nemá úctu k demokratickým voľbám. Jeho správanie označila za aroganciu, čo je podľa jej slov skutočným dôvodom nárastu podpory fašistov.Podľa Škripeka sa líder OĽaNO snaží rozhodovať namiesto voličov.pripomenul.Igor Matovič (OĽaNO) oznámil v pondelok, že odstupuje z volieb do Európskeho parlamentu. Ľudí, ktorí chceli dať hlas jemu, vyzýva, aby ho dali Petrovi Pollákovi. Pre tento krok sa rozhodol, lebo podľa neho existuje predpoklad, že na Slovensku môžu vyhrať voľby fašisti a extrémisti. Práve Pollák by podľa neho mohol byť odpoveďou na extrémizmus.