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ESG Communication Insights 2026: Konferencia, kde ESG prestáva byť len compliance a stáva sa strategickou výhodou


Tagy: ESG Konferencia

PR a komunikačná agentúra DIVINO a SMEkonferencie vás pozývajú na monotematickú konferenciu ESG Communication Insights 2026. Uskutoční sa už 11. júna 2026 v Bratislave v priestoroch Einpark ...



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4.6.2026 (SITA.sk) - PR a komunikačná agentúra DIVINO a SMEkonferencie vás pozývajú na monotematickú konferenciu ESG Communication Insights 2026.


Uskutoční sa už 11. júna 2026 v Bratislave v priestoroch Einpark Offices by Corwin. Podujatie je určené pre firemných komunikátorov, marketérov, sustainability manažérov aj manažment, ktorí chcú pochopiť, ako ESG komunikáciu pretaviť z povinného reportingu na skutočnú konkurenčnú výhodu.

Konferencia ESG Communication Insights 2026 prináša formát, ktorý nehovorí len o tom, čo je ESG a prečo je potrebné, ale dáva konkrétne odpovede na to, ako o ESG hovoriť zrozumiteľne, hodnoverne a bez greenwashingu. Agentúra DIVINO, ktorá sa venuje strategickej komunikácii a PR viac ako desať rokov, vstupuje do projektu ako odborný garant programu.

Prečo prísť?


Účastníci konferencie sa dozvedia, ako posunúť ESG komunikáciu z roviny splnených povinností do roviny skutočnej firemnej hodnoty. Dozviete sa:

  • Prečo sú ESG témy dnes kľúčové pre budovanie dôvery, dobré vnímanie značky a získanie konkurenčnej výhody.

  • Ako komunikovať ESG tak, aby porozumeli interné aj externé cieľové skupiny: zamestnanci, zákazníci, investori, regulačné orgány.

  • Ako využiť existujúce CSR aktivity a transformovať ich do konceptu ESG bez nutnosti vymýšľať úplne nové programy.

  • Aké nástroje a techniky využívajú slovenské a české firmy v praxi, od merania dopadu, cez dátovú transparentnosť až po zapájanie stakeholderov.


Celosvetovo ocenená kampaň: prípadová štúdia, ktorú nestačí len poznať


Jedným z vrcholov programu bude prípadová štúdia českej kampane proti obťažovaniu v MHD, ktorá získala celosvetové ocenenie WRPCA aj ocenenie Zlatý středník. Prednáška brand strategičky Anny Hrábkovej odhalí, ako nezisková kampaň s nulovým produkčným rozpočtom doslova cez noc obletela celé Česko a udržala sa v záujme médií aj verejnosti niekoľko mesiacov. Kľúčovým posolstvom bude multichannel prístup – ako nastaviť komunikáciu tak, aby sa dopad jednotlivých formátov vzájomne znásoboval, a ako efektívne pracovať s potenciálom mimovládnych organizácií z pozície súkromného sektora.

Panelová diskusia Za fasádou ESG reportov: ako to robia firmy naozaj


Konferencia prinesie aj panelovú diskusiu, v ktorej budú zástupcovia veľkých firiem zdieľať konkrétne skúsenosti bez teórie a greenwashingu. Diskutovať sa bude o tom, kde ESG komunikácia skutočne funguje, kde naráža na realitu každodenného biznisu a čo by dnes jej aktéri urobili inak. Na diskusii sa zúčastnia zástupcovia spoločností SUSTAINOVA, ALTO Real Estate a Slovenské Elektrárne. Diskusiu moderuje Robin Dufek, spoluzakladateľ českej platformy SUSTAINOVA a organizátor konferencie Beyond Today.

Nenechajte si ujsť toto podujatie a pridajte sa k tým, ktorí chcú ESG uchopiť ako skutočnú príležitosť, nie len povinnosť. Čakáme vás 11. júna 2026 v Einpark Offices by Corwin, Einsteinova 33, 851 01 Bratislava. Počet miest je obmedzený, preto záujemcom odporúčame registrovať sa čo najskôr. Vstupenky a viac informácií o programe nájdete na: https://smekonferencie.sk/podujatie/esg-insigts/.

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Zdroj: SITA.sk - ESG Communication Insights 2026: Konferencia, kde ESG prestáva byť len compliance a stáva sa strategickou výhodou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ESG Konferencia
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