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04. júna 2026
Šimečkovej združenie prenajíma pod cenu priestory v Pistoriho paláci, tvrdí Smer. Nebudem na to reagovať, toto sa ma netýka, odkazuje Šimečka – VIDEO
Ide o lokalitu v hlavnom meste, kde sa ceny nájmov na mesiac pohybujú vo výške niekoľko tisíc eur. Strana Smer-SD tvrdí, že ...
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4.6.2026 (SITA.sk) - Ide o lokalitu v hlavnom meste, kde sa ceny nájmov na mesiac pohybujú vo výške niekoľko tisíc eur.
Strana Smer-SD tvrdí, že Projekt Fórum Marty Šimečkovej si značne pod cenu prenajímal kancelárske priestory v bratislavskom Pistoriho paláci od mestskej časti Staré Mesto. Strana žiada, aby prenájom preskúmali orgány činné v trestnom konaní.
Podľa zistení Smeru za kancelárske priestory v Pistoriho paláci mal Projekt Fórum zaplatiť za rok nájom vo výške 996 eur, čo je len 83 eur na mesiac. Ide pritom o lokalitu, kde sa ceny nájmov na mesiac pohybujú vo výške niekoľko tisíc eur. „Toto je na čistý trestný čin. Okamžite a hneď,“ skonštatoval v tejto súvislosti podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
Ako ďalej ozrejmil, podľa zmluvy sa mal Projekt Fórum starať aj o knižnicu, ktorá sídli v budove Pistoriho paláca. „Dobre vieme, že sa to nedeje a žiadna taká činnosť tam neprebieha,“ vyhlásil Gašpar. Pýtal sa tiež, či Projekt Fórum tieto priestory neprenajíma takýmto výhodným spôsobom aj naďalej.
Smer-SD zároveň prezentoval zistenia o „supervýhodnom prenájme“ aj v súvislosti s ďalším občianskym združením, ktoré je spojené s rodinou Šimečkovcov. Pri Nadácii Milana Šimečku malo údajne tiež dochádzať k prenajímaniu priestorov pod cenu. Konkrétne ide o 2 eurá na meter štvorcový v takej lokalite Bratislavy, kde meter štvorcový stojí 12 eur.
Gašpar preto poznamenal, že by už rád videl výsledky v súvislosti s vyšetrovaním káuz týkajúcich sa Šimečkovcov. „Už je to dosť veľa na to, aby sa s tým orgány činné v trestnom konaní vysporiadali,“ odkázal podpredseda parlamentu.
„V rokoch 2020 a 2023 tu boli prípady, kedy od tvrdenia nejakého manipulovaného kajúcnika prešli dva týždne a hneď sa vykopávali dvere a obviňovali sa ľudia. Polícia by nám preto mohla začať dávať nejaký odpočet toho, čo všetko popáchala táto skupinka a na aký úkor tu žili dlhé roky,“ zdôraznil ďalej podpredseda parlamentu.
Vo štvrtok sme sa v parlamente pýtali aj predsedu Progresívneho Slovenska, ako vníma podozrenia, ktoré ráno prezentovala strana Smer-SD. Michal Šimečka na otázku nechcel veľmi reagovať.
„Ja som nevidel rannú tlačovku Smeru….Neviem o tom nič….Pýtajte sa v Smere, v tajnej službe, alebo kohokoľvek, koho sa to týka…,“ vyjadril sa Šimečka stručne pre SITA. „Neviem na to reagovať, nebudem na to reagovať. Toto sa mňa netýka,“ uzavrel líder progresívcov.
Zdroj: SITA.sk - Šimečkovej združenie prenajíma pod cenu priestory v Pistoriho paláci, tvrdí Smer. Nebudem na to reagovať, toto sa ma netýka, odkazuje Šimečka – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Strana Smer-SD tvrdí, že Projekt Fórum Marty Šimečkovej si značne pod cenu prenajímal kancelárske priestory v bratislavskom Pistoriho paláci od mestskej časti Staré Mesto. Strana žiada, aby prenájom preskúmali orgány činné v trestnom konaní.
Podľa zistení Smeru za kancelárske priestory v Pistoriho paláci mal Projekt Fórum zaplatiť za rok nájom vo výške 996 eur, čo je len 83 eur na mesiac. Ide pritom o lokalitu, kde sa ceny nájmov na mesiac pohybujú vo výške niekoľko tisíc eur. „Toto je na čistý trestný čin. Okamžite a hneď,“ skonštatoval v tejto súvislosti podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
Ako ďalej ozrejmil, podľa zmluvy sa mal Projekt Fórum starať aj o knižnicu, ktorá sídli v budove Pistoriho paláca. „Dobre vieme, že sa to nedeje a žiadna taká činnosť tam neprebieha,“ vyhlásil Gašpar. Pýtal sa tiež, či Projekt Fórum tieto priestory neprenajíma takýmto výhodným spôsobom aj naďalej.
Závažné podozrenia
Smer-SD zároveň prezentoval zistenia o „supervýhodnom prenájme“ aj v súvislosti s ďalším občianskym združením, ktoré je spojené s rodinou Šimečkovcov. Pri Nadácii Milana Šimečku malo údajne tiež dochádzať k prenajímaniu priestorov pod cenu. Konkrétne ide o 2 eurá na meter štvorcový v takej lokalite Bratislavy, kde meter štvorcový stojí 12 eur.
Gašpar preto poznamenal, že by už rád videl výsledky v súvislosti s vyšetrovaním káuz týkajúcich sa Šimečkovcov. „Už je to dosť veľa na to, aby sa s tým orgány činné v trestnom konaní vysporiadali,“ odkázal podpredseda parlamentu.
„V rokoch 2020 a 2023 tu boli prípady, kedy od tvrdenia nejakého manipulovaného kajúcnika prešli dva týždne a hneď sa vykopávali dvere a obviňovali sa ľudia. Polícia by nám preto mohla začať dávať nejaký odpočet toho, čo všetko popáchala táto skupinka a na aký úkor tu žili dlhé roky,“ zdôraznil ďalej podpredseda parlamentu.
Šimečka nevie o prípade nič
Vo štvrtok sme sa v parlamente pýtali aj predsedu Progresívneho Slovenska, ako vníma podozrenia, ktoré ráno prezentovala strana Smer-SD. Michal Šimečka na otázku nechcel veľmi reagovať.
„Ja som nevidel rannú tlačovku Smeru….Neviem o tom nič….Pýtajte sa v Smere, v tajnej službe, alebo kohokoľvek, koho sa to týka…,“ vyjadril sa Šimečka stručne pre SITA. „Neviem na to reagovať, nebudem na to reagovať. Toto sa mňa netýka,“ uzavrel líder progresívcov.
Zdroj: SITA.sk - Šimečkovej združenie prenajíma pod cenu priestory v Pistoriho paláci, tvrdí Smer. Nebudem na to reagovať, toto sa ma netýka, odkazuje Šimečka – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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