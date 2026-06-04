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04. júna 2026

Trump kritizoval Kongres za hlasovanie o stiahnutí amerických síl z vojny proti Iránu


Tagy: Americký kongres Americký prezident Mierové rokovania Napätie na Blízkom východe Útok na Irán

Prezident tvrdí, že návrh demokratov a časti republikánov narušil rokovania o ukončení konfliktu s Teheránom. Americký ...



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trump_59_36 676x451 4.6.2026 (SITA.sk) - Prezident tvrdí, že návrh demokratov a časti republikánov narušil rokovania o ukončení konfliktu s Teheránom.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok ostro kritizoval hlasovanie Snemovne reprezentantov Kongresu USA o návrhu na stiahnutie amerických vojakov z vojny proti Iránu. Podľa neho tento krok narušil prebiehajúce rokovania s Teheránom.


„Prišlo to priamo uprostred mojich záverečných rokovaní o ukončení vojny s Iránskou islamskou republikou,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social. „Kto môže urobiť niečo také nevlastenecké?“ dodal prezident.



Štyria prebehlíci


Snemovňa reprezentantov v stredu schválila návrh pomerom hlasov 215 ku 208. K demokratom sa pridali aj štyria republikánski poslanci z Trumpovej väčšiny. Návrh teraz smeruje do Senátu, pričom Trump avizoval, že ho v prípade schválenia vetuje.



Ide o prvý prípad od začiatku vojny pred tromi mesiacmi, keď republikánmi ovládaná Snemovňa podporila opatrenie smerujúce k obmedzeniu vojenských operácií proti Iránu.



Mnoho víťazstiev


Demokrati obviňujú Trumpa z porušenia ústavy, keď koncom februára bez súhlasu Kongresu nariadil útoky proti Iránu po boku Izraela. „Demokrati by radšej videli zlyhanie našej krajiny, než aby mi priznali ďalšie z mnohých víťazstiev,“ vyhlásil Trump.



Štyrom republikánskym poslancom, ktorí hlasovali s demokratmi, odkázal, že len chcú byť za hviezdy a „mali by sa za seba hanbiť".


Podľa zákona o vojnových právomociach musí prezident získať súhlas Kongresu do 60 dní od nasadenia amerických síl do bojových operácií. Demokrati tvrdia, že táto lehota už uplynula a prezident koná nezákonne.




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Zdroj: SITA.sk - Trump kritizoval Kongres za hlasovanie o stiahnutí amerických síl z vojny proti Iránu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký kongres Americký prezident Mierové rokovania Napätie na Blízkom východe Útok na Irán
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