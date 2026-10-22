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22. októbra 2026

Eštokovo ministerstvo mení sídla v Bratislave. Za šesť mesiacov plánuje zaplatiť 2,4 milióna eur


Tagy: Nájom presun pracovísk

Rezort si prenajme viac ako 12 300 štvorcových metrov kancelárskych priestorov a približne 683 štvorcových metrov prevádzkových a skladových priestorov.



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6acf712486a94956816402 676x451 22.10.2026 (SITA.sk) - Rezort si prenajme viac ako 12 300 štvorcových metrov kancelárskych priestorov a približne 683 štvorcových metrov prevádzkových a skladových priestorov.


Ministerstvo vnútra SR presťahuje viaceré svoje pracoviská, ktoré sú momentálne na šiestich miestach v Bratislave, do dvoch kancelárskych budov v lokalite Nivy v mestskej časti Bratislava - Ružinov. Rezort si prenajme viac ako 12 300 štvorcových metrov kancelárskych priestorov a približne 683 štvorcových metrov prevádzkových a skladových priestorov.


Zmluva so spoločnosťou Green Point Offices, s. r. o., počíta s nájmom na 12 rokov. Presun je súčasťou optimalizácie nehnuteľností ministerstva v hlavnom meste, ktorej zámer schválila vláda SR. Projekt posudzoval aj Útvar hodnoty za peniaze a ministerstvo pri jeho realizácii zohľadňuje odporúčania vyplývajúce z hodnotenia.



Ministerstvo chce ušetriť a zlepšiť pracovné podmienky


Rezort chce sústredením útvarov do spoločných priestorov dosiahnuť prevádzkové úspory, zjednodušiť riadiace a koordinačné procesy a zlepšiť pracovné podmienky zamestnancov aj podmienky na poskytovanie služieb verejnosti.

Podľa ministerstva nemá vo vlastných administratívnych budovách dostatočnú kapacitu na umiestnenie všetkých dotknutých útvarov. Viaceré súčasné sídla sú navyše v nevyhovujúcom technickom stave, energeticky náročné a vyžadujú rozsiahle investície.

Pri predpokladanom prevzatí priestorov v júli 2027 predstavujú plánované náklady na nájom a prevádzku do konca roka približne 2,4 milióna eur. Ide o náklady za približne šesť mesiacov, nie za celý rok. Prenajaté priestory budú rozmiestnené na siedmich nadzemných a dvoch podzemných podlažiach. Súčasťou nájmu bude aj 300 vnútorných parkovacích miest pre služobné a ďalšie vozidlá potrebné na činnosť útvarov.

Budovy budú vybavené aj parkovacími miestami


Budovy budú vybavené kartovým prístupovým systémom s nepretržitým prístupom, samostatnou recepciou, vykurovaním, chladením, vzduchotechnikou, záložným napájaním, elektrickou požiarnou signalizáciou a štruktúrovanou dátovou kabelážou. Prevádzkové platby zahŕňajú okrem iného technickú správu a údržbu budov, servis zariadení, upratovanie spoločných priestorov, bezpečnostné služby a prevádzku podzemného parkoviska.

V prvej etape sa presunú útvary, ktoré v súčasnosti sídlia na Košickej, Špitálskej, Drieňovej a Gunduličovej ulici a na Mlynských nivách. Pôjde najmä o pracoviská sekcie ekonomiky, vybrané útvary sekcie personálnych a sociálnych činností vrátane pracovísk zabezpečujúcich platovú agendu a rezortné zdravotníctvo.

V prvej etape sa počíta s umiestnením približne 650 pracovníkov. Dispozičné a technické riešenie dvoch budov však umožňuje postupne zvýšiť využitie priestorov až na kapacitu pre viac ako tisíc zamestnancov. Po ukončení prvej etapy majú prenajaté budovy slúžiť ako dočasná presunová kapacita pre útvary, ktorých súčasné sídla sa budú rekonštruovať. V závislosti od schváleného investičného plánu a rozpočtových možností pôjde najmä o pracoviská Prezídia PZ na Račianskej ulici, Krajského riaditeľstva PZ Bratislava na Špitálskej ulici a prípadne ďalšie útvary rezortu.


Zdroj: SITA.sk - Eštokovo ministerstvo mení sídla v Bratislave. Za šesť mesiacov plánuje zaplatiť 2,4 milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nájom presun pracovísk
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