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22. októbra 2026
Za hlasy mali sľubovať peniaze a byt. Volebnú korupciu v Martine vyšetruje polícia – FOTO
Tagy: hovorca Prezídia Policajného zboru Kandidát na primátora Komunálne voľby 2026 na Slovensku spolupáchateľstvo Volebná korupcia
V súvislosti s jedným z obvinených mužov vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby. Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky
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22.10.2026 (SITA.sk) - V súvislosti s jedným z obvinených mužov vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby.
Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru po policajnej akcii s názvom Kandidát obvinil dvoch mužov a jednu ženu z prečinu volebnej korupcie spáchaného formou spolupáchateľstva.
Prípad sa týka podozrenia z kupovania hlasov v súvislosti s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami v Martine. Podľa doterajších zistení polície mali dvaja muži osloviť kandidáta na primátora Martina s ponukou zabezpečiť 300 až 500 voličov z rómskej komunity z rôznych mestských častí, ktorí ho mali voliť za finančnú odmenu. Za túto službu požadovali 5 000 eur a po prípadnom volebnom víťazstve aj prísľub budúcich zákaziek od mesta.
"Kandidát ponuku oznámil polícii a následne aktívne spolupracoval pri objasňovaní a dokumentovaní prípadu. Polícia oceňuje jeho zodpovedný prístup a pomoc pri odhaľovaní podozrenia z protiprávneho konania," uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Jeden z obvinených mužov a obvinená žena 15. a 20. októbra prevzali v dvoch splátkach spolu 5 000 eur. Peniaze mali následne použiť na vyplácanie odmien vo výške 5 až 10 eur za hlas, pričom časť sumy si ponechali. Žena mala navyše požadovať pridelenie bytu pre seba a svoju kamarátku.
V súvislosti s jedným z obvinených mužov vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby. Vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie nie je podľa polície v tejto fáze možné poskytnúť bližšie informácie.
Zdroj: SITA.sk - Za hlasy mali sľubovať peniaze a byt. Volebnú korupciu v Martine vyšetruje polícia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru po policajnej akcii s názvom Kandidát obvinil dvoch mužov a jednu ženu z prečinu volebnej korupcie spáchaného formou spolupáchateľstva.
Podozrenie z kupovania hlasov v Martine
Prípad sa týka podozrenia z kupovania hlasov v súvislosti s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami v Martine. Podľa doterajších zistení polície mali dvaja muži osloviť kandidáta na primátora Martina s ponukou zabezpečiť 300 až 500 voličov z rómskej komunity z rôznych mestských častí, ktorí ho mali voliť za finančnú odmenu. Za túto službu požadovali 5 000 eur a po prípadnom volebnom víťazstve aj prísľub budúcich zákaziek od mesta.
"Kandidát ponuku oznámil polícii a následne aktívne spolupracoval pri objasňovaní a dokumentovaní prípadu. Polícia oceňuje jeho zodpovedný prístup a pomoc pri odhaľovaní podozrenia z protiprávneho konania," uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Peniaze mali rozdeliť medzi voličov
Jeden z obvinených mužov a obvinená žena 15. a 20. októbra prevzali v dvoch splátkach spolu 5 000 eur. Peniaze mali následne použiť na vyplácanie odmien vo výške 5 až 10 eur za hlas, pričom časť sumy si ponechali. Žena mala navyše požadovať pridelenie bytu pre seba a svoju kamarátku.
V súvislosti s jedným z obvinených mužov vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby. Vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie nie je podľa polície v tejto fáze možné poskytnúť bližšie informácie.
Zdroj: SITA.sk - Za hlasy mali sľubovať peniaze a byt. Volebnú korupciu v Martine vyšetruje polícia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: hovorca Prezídia Policajného zboru Kandidát na primátora Komunálne voľby 2026 na Slovensku spolupáchateľstvo Volebná korupcia
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