Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 22.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Sergej
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

22. októbra 2026

Za hlasy mali sľubovať peniaze a byt. Volebnú korupciu v Martine vyšetruje polícia – FOTO


Tagy: hovorca Prezídia Policajného zboru Kandidát na primátora Komunálne voľby 2026 na Slovensku spolupáchateľstvo Volebná korupcia

V súvislosti s jedným z obvinených mužov vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby. Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky



Zdieľať
857666020_1383038303618509_5686201429035025727_n png 676x504 22.10.2026 (SITA.sk) - V súvislosti s jedným z obvinených mužov vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby.


Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru po policajnej akcii s názvom Kandidát obvinil dvoch mužov a jednu ženu z prečinu volebnej korupcie spáchaného formou spolupáchateľstva.

Podozrenie z kupovania hlasov v Martine


Prípad sa týka podozrenia z kupovania hlasov v súvislosti s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami v Martine. Podľa doterajších zistení polície mali dvaja muži osloviť kandidáta na primátora Martina s ponukou zabezpečiť 300 až 500 voličov z rómskej komunity z rôznych mestských častí, ktorí ho mali voliť za finančnú odmenu. Za túto službu požadovali 5 000 eur a po prípadnom volebnom víťazstve aj prísľub budúcich zákaziek od mesta.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Kandidát ponuku oznámil polícii a následne aktívne spolupracoval pri objasňovaní a dokumentovaní prípadu. Polícia oceňuje jeho zodpovedný prístup a pomoc pri odhaľovaní podozrenia z protiprávneho konania," uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

Peniaze mali rozdeliť medzi voličov


Jeden z obvinených mužov a obvinená žena 15. a 20. októbra prevzali v dvoch splátkach spolu 5 000 eur. Peniaze mali následne použiť na vyplácanie odmien vo výške 5 až 10 eur za hlas, pričom časť sumy si ponechali. Žena mala navyše požadovať pridelenie bytu pre seba a svoju kamarátku.

V súvislosti s jedným z obvinených mužov vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby. Vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie nie je podľa polície v tejto fáze možné poskytnúť bližšie informácie.


Zdroj: SITA.sk - Za hlasy mali sľubovať peniaze a byt. Volebnú korupciu v Martine vyšetruje polícia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorca Prezídia Policajného zboru Kandidát na primátora Komunálne voľby 2026 na Slovensku spolupáchateľstvo Volebná korupcia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Neslovenský prístup k umeniu v developmente: Lofty Kominárska odhalili v „Chráme“ sochu Lightbringer
<< predchádzajúci článok
Vo francúzskom Lyone potvrdili prvý prípad vírusu Shamonda u človeka, pacient zomrel

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 