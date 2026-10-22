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22. októbra 2026

Pellegrini absolvoval Celoslovenské stretnutie seniorov v Bratislave, zdôraznil potrebu solidarity medzi generáciami – FOTO


Tagy: Prezident Slovenskej republiky Seniori

Podčiarkol, že odchod do dôchodku by nemal znamenať zhoršenie životnej úrovne. Prezident Peter Pellegrini počas slávnostného Celoslovenského ...



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6ada051dd44c7721688754 676x451 22.10.2026 (SITA.sk) - Podčiarkol, že odchod do dôchodku by nemal znamenať zhoršenie životnej úrovne.


Prezident Peter Pellegrini počas slávnostného Celoslovenského stretnutia seniorov v Bratislave zdôraznil, že ľudia, ktorí celý život pracovali a vytvárali hodnoty pre ďalšie generácie, si zaslúžia prežiť jeseň života dôstojne a bez obáv o svoju budúcnosť. "Starostlivosť o seniorov nesmie zostať len pri slovách vďaky a uznania, ale musí sa odrážať aj v ich životných podmienkach," povedal prezident.

Podčiarkol, že odchod do dôchodku by nemal znamenať zhoršenie životnej úrovne. "Nesmieme dopustiť, aby ľudia, ktorí celý život pracovali, museli čeliť horším životným podmienkam len preto, že dosiahli dôchodkový vek. Aby roky zaslúženého odpočinku znamenali nižšiu životnú úroveň, to musíme odmietnuť," zdôraznil Pellegrini.

Spoločnosť má voči starším generáciám záväzok


Prezident pripomenul, že spoločnosť má voči starším generáciám záväzok, ktorý sa nekončí ich odchodom do dôchodku. "Musím sa priznať, že ma to nesmierne trápi, preto považujem za nevyhnutné, aby sme my, ktorí sme v produktívnom veku, urobili všetko pre dôstojný život starších generácií. Aby sme splácali tento strieborný dlh," uviedol Pellegrini.

Vo svojom príhovore poďakoval starším generáciám za ich celoživotnú prácu, obetavosť a hodnoty, ktoré odovzdávajú svojim deťom a vnúčatám. "Tvorili ste tradície, na ktoré môžeme nadväzovať. Tvorili ste hodnoty, na ktorých dnes môžeme budovať,” povedal prezident.

Zdôraznil tiež potrebu solidarity medzi generáciami. "Je na prospech celej spoločnosti, ak dokážeme spájať energiu a elán mladosti so skúsenosťami a zrelosťou našich starších obyvateľov. Ak sa dokážeme navzájom počúvať a pomáhať si, to je tá správna cesta," uviedol.

Fotogaléria k článku: Peter Pellegrini sa zúčastnil na podujatí Celoslovenské stretnutie seniorov v Bratislave (fotografie)

Odovzdali aj ďakovné listy


Na slávnostnom podujatí odovzdali aj ďakovné listy osemnástim seniorkám a seniorom za celoživotné úsilie, prácu a prínos pre rozvoj Slovenska. Prezident zablahoželal oceneným a vyzdvihol ich činorodosť a životnú energiu vo vyššom veku.

"Zároveň som presvedčený, že si ocenenie zaslúži každý príslušník generácie našich rodičov a prarodičov. A to ocenenie nielen morálne, ale aj materiálne," dodal.

Na záver poďakoval organizátorom podujatia a všetkým seniorom za ich prínos pre Slovensko. "Ak toto obdobie nazývame jeseňou života, musíme urobiť všetko pre to, aby bola táto jeseň slnečná, prívetivá a láskavá," uzavrel prezident SR Peter Pellegrini.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini absolvoval Celoslovenské stretnutie seniorov v Bratislave, zdôraznil potrebu solidarity medzi generáciami – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prezident Slovenskej republiky Seniori
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