Kabinet odobril zmeny v disciplinárnych konaniach, odvolať sa bude možné voči každému rozhodnutiu súdu

7.5.2025 (SITA.sk) - Možnosť odvolania proti každému rozhodnutiu disciplinárneho senátu, nové zloženie disciplinárnych senátov alebo podmienka výkonu funkcie v trvaní 10 rokov pre zaradenie sudcu do disciplinárneho senátu sú zmeny, ktoré dnes v rámci disciplinárnych konaní odobrila vláda.Ako vyplýva z novely zákona o sudcoch a prísediacich z dielne ministerstva spravodlivosti , prvostupňový disciplinárny senát bude po novom trojčlenný, pričom o odvolaní bude rozhodovať päťčlenný senát.Tým sa podľa rezortu právna úprava disciplinárneho konania približuje všeobecnej úprave prvostupňových a druhostupňových senátov najvyšších súdov. Novela by mala nadobudnúť účinnosť v januári, respektíve februári 2026. Členom disciplinárneho senátu môže byť na základe novely aj sudca z radov sudcov všeobecných súdov.„Zloženie disciplinárnych senátov bude po novom pozostávať z predsedu disciplinárneho senátu, členov disciplinárneho senátu (ktorými sú sudcovia Najvyššieho správneho súdu SR a sudcovia všeobecných súdov alebo správnych súdov) a prísediacich. Pomer sudcov a prísediacich bude 2:1 v prvostupňovom senáte a 3:2 v odvolacom senáte, resp. v prípade vedenia disciplinárneho konania voči sudcovi v pomere 4:1,“ zdôraznilo ministerstvo spravodlivosti.Význam disciplinárneho konania, ako aj zavedenie úplného dvojinštančného disciplinárneho konania svedčí podľa rezortu spravodlivosti o dôležitosti výkonu spravodlivosti v prípade disciplinárnej zodpovednosti osoby, voči ktorej je disciplinárne konanie vedené.„Aj z tohto dôvodu sa navrhuje, aby disciplinárne senáty a odvolacie senáty boli vytvárané z osôb, ktoré disponujú dostatočnými odbornými znalosťami, teoretickými vedomosťami a skúsenosťami z dlhoročného rozhodovania. Na tento účel sa preto navrhuje v prípade sudcov určených za predsedov a členov disciplinárneho senátu, aby sa vyžadovala podmienka výkonu funkcie sudcu v trvaní 10 rokov. Výkonom funkcie v tomto prípade treba rozumieť výkon tejto funkcie na ktoromkoľvek súde, či už ide o súd všeobecného súdnictva, tak aj o súd správneho súdnictva,“ vysvetlilo ministerstvo. Doplnilo, že uvedená podmienka sa bude uplatňovať aj v prípade prísediacich, ktorými sú prokurátori, súdni exekútori a notári.„Aj v ich prípade sa bude vyžadovať výkon funkcie prokurátora, resp. exekučnej alebo notárskej činnosti v trvaní 10 rokov,“ zdôraznil rezort. Ministerstvo tiež pripomenulo, že možnosť podania odvolania po novom nebude existovať len v prípade rozhodnutia, ktorým sa ukladá najprísnejšia sankcia, a to odvolanie z funkcie sudcu, zbavenie funkcie prokurátora, zbavenie výkonu funkcie súdneho exekútora alebo notára úradu.„Javí sa ako účelné upraviť použitie účinného opravného prostriedku disciplinárne obvineným aj voči rozhodnutiu, ktorým bol uznaný vinným zo spáchania disciplinárneho previnenia a súčasne mu bolo uložené iné disciplinárne opatrenie ako zbavenie funkcie. Taktiež sa navrhuje, aby odvolanie proti disciplinárnemu rozhodnutiu mal k dispozícii aj navrhovateľ, a to v tom prípade, ak disciplinárny senát nevyhovie jeho návrhu a neuloží disciplinárne opatrenie, čím sa docieli potrebná rovnosť zbraní v disciplinárnom konaní,“ doplnil rezort spravodlivosti.Novela zároveň ruší právomoc Súdnej rady SR rozhodovať o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu, ak existujú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ak tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva.„Dočasné pozastavenie funkcie sudcu predstavuje tak zásadný zásah do integrity sudcu, že by malo byť výlučne zverené len nezávislému, nestrannému a apolitickému súdu, ktorým je Najvyšší správny súd SR. Existencia dôvodov spochybňujúcich sudcovskú spôsobilosť sa má premietnuť do prípadného návrhu na začatie disciplinárneho konania alebo do začatia trestného stíhania sudcu, ak je to dôvodné,“ dodalo ministerstvo spravodlivosti.