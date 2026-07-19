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19. júla 2026
Eštokovo ministerstvo plánuje veľkú obnovu policajných budov. Začne modernizáciou objektu v Michalovciach
Rezort vnútra pripravuje obnovu policajnej budovy v Michalovciach. Rezort vnútra ...
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Rezort vnútra chce využiť zdroje z Programu Slovensko 2021 – 2027 na obnovu a znižovanie energetickej náročnosti budov vo svojej správe, začne komplexnou rekonštrukciou a modernizáciou budovy Obvodného oddelenia PZ v Michalovciach. Ako informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann, verejné obstarávanie na tento pilotný projekt bude vyhlásené už čoskoro.
Európske prostriedky tak majú byť využité na obnovu tam, kde by to z domácich zdrojov nebolo možné v potrebnom rozsahu. Hovorca rezortu spresnil, že pri financovaní sa ráta aj s využitím finančných nástrojov prostredníctvom Slovak Investment Holding. Predpokladaná hodnota zákazky je 1,3 milióna eur bez DPH.
Rekonštrukcia má znížiť spotrebu
„Budova OO PZ Michalovce má vysokú spotrebu energie, zastarané technické zariadenia a opotrebované vnútorné priestory. Modernizácia ráta so zateplením budovy, obnovou vykurovania, zavedením moderného systému merania a regulácie, ako aj inštaláciou fotovoltických panelov a zavedením energetického manažmentu,” priblížil Neumann.
Doplnil, že v rámci projektu by mali byť zrekonštruované aj vybrané interiéry, sociálne zariadenia, elektrické rozvody či rozvody vody a kanalizácie. Obnovou by nemala byť dosiahnutá len nižšia spotreba energie, ale i bezpečnejšie, hygienickejšie a dôstojnejšie prostredie pre policajtov, zamestnancov rezortu a občanov prichádzajúcich vybavovať svoju agendu.
Hovorca rezortu vnútra pripomenul, že Obvodné oddelenie PZ v Michalovciach funguje v nepretržitom režime, a teda na zabezpečenie jeho riadnej prevádzky je potrebné spoľahlivé vykurovanie, elektrické rozvody i ďalšie technické zariadenia. „Obnova má priniesť stabilnejšiu teplotu v miestnostiach, lepší tepelný komfort, spoľahlivejšiu prípravu teplej vody, kvalitnejšie osvetlenie a zmodernizované hygienické zázemie. Zníži sa tiež riziko porúch a potreba nákladných havarijných opráv,” vysvetlil. Dodal, že projekt má prispieť aj k znižovaniu emisií skleníkových plynov a k napĺňaniu cieľov Slovenska v oblasti energetickej efektívnosti a obnovy verejných budov.
Ministerstvo pripravuje modernizáciu ďalších budov
„Zdroje z Programu Slovensko sa tak premenia na konkrétne výsledky – nižšie účty za energie, modernejšie policajné pracoviská a kvalitnejšie podmienky pre občanov aj zamestnancov. Rekonštrukcia sa má uskutočniť formou garantovanej energetickej služby,” uviedol ďalej Neumann s tým, že pôjde o kombináciu stavebných prác a technologických opatrení.
Dodávateľ teda nielen navrhne a zrealizuje jednotlivé opatrenia, ale počas dohodnutého obdobia ponesie zodpovednosť aj za dosiahnutie garantovaných úspor energie. Neumann zdôraznil, že skutočné úspory budú pravidelne merané a overované. MV SR tak získa kontrolu nad tým, či modernizácia prináša očakávané výsledky, a tiež či sa investícia premieta do reálnych úspor energie. Podľa Neumanna ministerstvo vnútra v súčasnosti pripravuje verejné obstarávania formou garantovaných energetických služieb na obnovu a modernizáciu ďalších 12 budov. Viaceré z týchto obstarávaní budú vyhlásené v najbližších týždňoch.