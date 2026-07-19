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19. júla 2026
V Iráne popravili ďalších dvoch mužov za účasť na protivládnych protestoch
Iránske úrady ich uznali za vinných zo zabitia policajtov počas nepokojov, ktoré vypukli pre rast životných nákladov. Iránske justičné orgány v nedeľu oznámili ...
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Iránske justičné orgány v nedeľu oznámili popravu dvoch mužov odsúdených v súvislosti s protivládnymi protestmi, ktoré na prelome rokov zachvátili krajinu.
Erfan Esfandíjárí a Gol Mohammad Mohammadí boli podľa súdu uznaní za vinných zo zabitia policajtov v meste Isfahán.
Upálení zaživa
Podľa obžaloby priviazali príslušníkov polície k dopravnej značke, napadli ich kameňmi, poliali benzínom a zaživa ich upálili.
Incident mali zároveň natočiť a záznam odovzdať zahraničným televíznym staniciam. Justícia nezverejnila, kedy mužov zadržali ani kedy sa uskutočnil súdny proces.
Krvavé demonštrácie
Protesty, ktoré sa začali koncom decembra pre vysoké životné náklady, prerástli do rozsiahlych protivládnych demonštrácií.
Iránske úrady tvrdia, že pri násilnostiach zahynulo viac ako 3 000 ľudí v dôsledku „teroristických činov“ organizovaných Spojenými štátmi a Izraelom.
Najviac popráv od roku 1989
Od začiatku nepokojov sa v krajine výrazne zvýšil počet zatknutí aj vykonaných popráv. Podľa mimovládnych organizácií Iran Human Rights a Together Against the Death Penalty (ECPM) iránske úrady v roku 2025 vykonali najmenej 1 639 popráv, čo predstavuje najvyšší počet za jeden rok od roku 1989.
Zdroj: SITA.sk - V Iráne popravili ďalších dvoch mužov za účasť na protivládnych protestoch © SITA Všetky práva vyhradené.
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