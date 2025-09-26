Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

26. septembra 2025

Marek Krajčí pripustil, že spolu s Rastislavom Krátkym sa vzdajú mandátov, no obaja chcú pokračovať v poslaneckom klube Slovensko, Za ľudí a KÚ.



„Chceli sme pomôcť KDH, vieme, že sme zradili dôveru,“ hovoria.



Zdieľať
Krajčí

Krajčí sa podľa vlastných slov rozhodol za novelu zahlasovať, pretože sa obával, že ak KDH novelu nepresadí, tak sa konzervatívci nemusia v najbližších voľbách dostať do parlamentu.

„Uvedomil som si, že Fico brutálne vykosťuje KDH, ktoré by veľmi škaredo doplatilo na to, že sa s nim spojili a zároveň nepresadili novelu ústavy,“ priblížil.

Uznal, že spolu s Krátkym „možno neodhadli niektoré veci, niektoré reakcie,“ ktoré ich konanie vyvolá. Igor Matovič predtým ich hlasovanie označil za zradu.

Ocenil, že v klube majú poslanci slobodu pri hlasovaní. „Ešte včera som to naozaj cítil ináč, po tlačovke Roberta Fica sa stalo, čo sa stalo,“ povedal s tým, že tesne pred hlasovaním svoje rozhodnutie oznámili hnutiu.

Krátky dúfal, že Hnutiu Slovensko sa vládnu koalíciu podarí presvedčiť, aby svoj návrh stiahla a nechala KDH predložiť vlastný. Vo štvrtok si však po tlačovke Smeru uvedomil, že už nebude ďalšia možnosť novelu ústavy presadiť.

„Po deviatich rokoch, keď sledujem, že konzervatívne politiky a hodnoty boli vždy zastavené jedným alebo dvoma hlasmi, som sa rozhodol, že teraz túto príležitosť využijem a nedovolím to, aby opäť boli konzervatívci sklamaní,“ dodal Krátky.


Súvisiace články:


 PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR. Igor Matovič označil hlasovanie svojich poslancov za zradu. (26. 9. 2025)
 Ľudské práva sa novelou ústavy ešte viac obmedzia, Amnesty International hovorí o zdrvujúcej správe (26. 9. 2025)
 Slovensko ukázalo, že zvíťazili zdravý rozum a hodnoty. SNS ďakuje každému poslancovi za schválenie zmeny ústavy (26. 9. 2025)



Eštokovo ministerstvo sa bráni. Kritika opozície o odmietaní azylu Bielorusom vraj nemá nič spoločné s realitou
Liberáli žiadajú Pellegriniho, aby vetoval konsolidačný balík. Inak bude priamo zodpovedný za ožobračovanie ľudí – VIDEO

