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29. októbra 2026
Estónsko plánuje na hranici s Ruskom vybudovať približne 150 bunkrov
Tagy: Ruská hrozba
Najnovšie opatrenia prichádzajú v čase pretrvávajúcich ruských hrozieb namierených proti východnému krídlu NATO. Estónsko plánuje v rámci úsilia o posilnenie svojej obranyschopnosti vybudovať ...
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29.10.2026 (SITA.sk) - Najnovšie opatrenia prichádzajú v čase pretrvávajúcich ruských hrozieb namierených proti východnému krídlu NATO.
Estónsko plánuje v rámci úsilia o posilnenie svojej obranyschopnosti vybudovať približne 150 bunkrov na hranici s Ruskom. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, povedal to v stredu novinárom estónsky minister obrany Martin Herem.
Bunkre postavia v regióne Ida-Virumaa. Približne sto z nich vybudujú na štátnych pozemkoch a ďalších 50 na súkromných alebo obecných. Informoval o tom estónsky spravodajský portál ERR. Herem neuviedol podrobnosti o tom, na aké účely budú bunkre slúžiť.
Najnovšie opatrenia prichádzajú v čase pretrvávajúcich ruských hrozieb namierených proti východnému krídlu NATO. Pobaltské štáty v ostatných rokoch kladú veľký dôraz na strategickú pripravenosť. Od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu NATO posilnilo svoje východné krídlo. Nasadilo ďalších vojakov a vypracovalo plán rýchlej reakcie.
Estónska armáda začiatkom októbra oznámila, že brigádu pripravenú na boj natrvalo presunie bližšie k hraniciam s Ruskom. Prvá brigáda sa mala presunúť na nedávno rozšírenú základňu, ktorá sa nachádza necelých 50 kilometrov od hranice s Ruskom, aby bola lepšie pripravená čeliť prípadnému ruskému útoku. Estónsko vynakladá na obranu 5,4 percenta svojho hrubého domáceho produktu.
Zdroj: SITA.sk - Estónsko plánuje na hranici s Ruskom vybudovať približne 150 bunkrov © SITA Všetky práva vyhradené.
Estónsko plánuje v rámci úsilia o posilnenie svojej obranyschopnosti vybudovať približne 150 bunkrov na hranici s Ruskom. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, povedal to v stredu novinárom estónsky minister obrany Martin Herem.
Bunkre postavia v regióne Ida-Virumaa. Približne sto z nich vybudujú na štátnych pozemkoch a ďalších 50 na súkromných alebo obecných. Informoval o tom estónsky spravodajský portál ERR. Herem neuviedol podrobnosti o tom, na aké účely budú bunkre slúžiť.
Najnovšie opatrenia prichádzajú v čase pretrvávajúcich ruských hrozieb namierených proti východnému krídlu NATO. Pobaltské štáty v ostatných rokoch kladú veľký dôraz na strategickú pripravenosť. Od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu NATO posilnilo svoje východné krídlo. Nasadilo ďalších vojakov a vypracovalo plán rýchlej reakcie.
Estónska armáda začiatkom októbra oznámila, že brigádu pripravenú na boj natrvalo presunie bližšie k hraniciam s Ruskom. Prvá brigáda sa mala presunúť na nedávno rozšírenú základňu, ktorá sa nachádza necelých 50 kilometrov od hranice s Ruskom, aby bola lepšie pripravená čeliť prípadnému ruskému útoku. Estónsko vynakladá na obranu 5,4 percenta svojho hrubého domáceho produktu.
Zdroj: SITA.sk - Estónsko plánuje na hranici s Ruskom vybudovať približne 150 bunkrov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ruská hrozba
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