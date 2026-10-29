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29. októbra 2026
Nitra si symbolicky pripomenula výročie vzniku Československa, Masarykova socha sa vrátila na pôvodne miesto – VIDEO
Tagy: Eurofondy Krajský pamiatkový úrad odhalenie sochy Primátor Nitry Socha Vznik Československa (1918)
Dielo českého sochára Otta Gutfreunda má za sebou pohnutú históriu poznačenú politickými zmenami. Nitra si 108. výročie vzniku Československej republiky pripomenula symbolickým ...
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29.10.2026 (SITA.sk) - Dielo českého sochára Otta Gutfreunda má za sebou pohnutú históriu poznačenú politickými zmenami.
Nitra si 108. výročie vzniku Československej republiky pripomenula symbolickým návratom jedného zo svojich historických pomníkov. V stredu odhalili sochu prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka, ktorá sa po 77 rokoch vrátila na pôvodné miesto pred budovou okresného súdu.
Dielo českého sochára Otta Gutfreunda má za sebou pohnutú históriu poznačenú politickými zmenami a dvoma odstráneniami z verejného priestoru.
Slávnostné odhalenie sa uskutočnilo v rámci Týždňa česko-slovenskej vzájomnosti, iniciatívy Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorá pripomína spoločnú históriu a kultúrne väzby Čechov a Slovákov.
Podľa slov primátora Nitry Mareka Hattasa sa vracia nielen významné umelecké dielo, ale aj „kus našej mestskej pamäte“ „Pripomína nám odvahu, zápas o slobodu i dejinné zvraty, ktoré menili podobu našich námestí a vzťah spoločnosti k vlastnej minulosti,“ povedal.
História Masarykovej sochy siaha do roku 1927. Jej vznik inicioval 7. peší pluk „Tatranský“ spolu s vtedajším nitrianskym županom a spisovateľom Jankom Jesenským. Na financovaní pomníka sa prostredníctvom verejnej zbierky podieľali aj obyvatelia Nitry.
Autorom bronzovej sochy bol český sochár Otto Gutfreund, pôvodný podstavec navrhol architekt Vojtěch Kerhart. Pomník slávnostne odhalili 28. októbra 1927 pred vtedajším Justičným palácom. V decembri 1938 sochu odstránili a počas druhej svetovej vojny ju odviezli do Nemecka.
Po vojne sa vrátila do Nitry a 19. júna 1947 ju opäť slávnostne odhalili. Začiatkom roka 1949 ju však komunistický režim znovu odstránil. Socha sa zachovala, neskôr ju zreštaurovali a uložili v depozite Nitrianskej galérie.
V roku 2000 sa na základe výpožičky dostala do zámku v Topoľčiankach. O návrate Masarykovej sochy do Nitry začalo vedenie mesta rokovať so správcom zámku v Topoľčiankach. V máji 2026 bolo schválené jej vrátenie a 17. augusta si mesto historické dielo prevzalo.
Súčasťou zmien v tomto priestore bola aj revitalizácia parčíka a obnova kruhovej fontány. Projekt v hodnote 341 386 eur s DPH bol financovaný z eurofondov. Pri návrhu obnovy sa kládol dôraz na rešpektovanie pôvodného charakteru parčíka a jeho prepojenie s historickou budovou súdu, ktorá zároveň prechádza rekonštrukciou.
V centrálnej časti parčíka sa rozšírila plocha okolo fontány, čím vznikol otvorenejší priestor na oddych aj krátkodobý pobyt obyvateľov a návštevníkov súdu. Pribudli polkruhové lavičky, nové záhony s pestrou výsadbou a závlahovým systémom.
Významnou zmenou je aj nové, 16 metrov široké schodisko smerom k budove súdu, ktoré prekonáva pôvodnú bariéru v podobe vyvýšeného oporného múra a lepšie prepája parčík s okolím. Obnovená fontána má 96 vodných trysiek a 26 otvorov na osvetlenie.
Hoci technológia umožňuje farebné nasvietenie, vzhľadom na historický charakter priestoru sa mesto rozhodlo pre decentné osvetlenie v teplej bielej farbe. Revitalizácia parčíka vrátane obnovy fontány bola financovaná z eurofondov.
Výsadbu ruží mesto financovalo zo svojho rozpočtu. Keďže pôvodný podstavec Masarykovej sochy sa nezachoval, mesto dalo po prerokovaní s Krajským pamiatkovým úradom vyhotoviť nový. Slávnostné odhalenie sa uskutočnilo symbolicky 28. októbra – presne 99 rokov po jej prvom odhalení.
Zdroj: SITA.sk - Nitra si symbolicky pripomenula výročie vzniku Československa, Masarykova socha sa vrátila na pôvodne miesto – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Nitra si 108. výročie vzniku Československej republiky pripomenula symbolickým návratom jedného zo svojich historických pomníkov. V stredu odhalili sochu prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka, ktorá sa po 77 rokoch vrátila na pôvodné miesto pred budovou okresného súdu.
Dielo českého sochára Otta Gutfreunda má za sebou pohnutú históriu poznačenú politickými zmenami a dvoma odstráneniami z verejného priestoru.
Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti
Slávnostné odhalenie sa uskutočnilo v rámci Týždňa česko-slovenskej vzájomnosti, iniciatívy Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorá pripomína spoločnú históriu a kultúrne väzby Čechov a Slovákov.
Podľa slov primátora Nitry Mareka Hattasa sa vracia nielen významné umelecké dielo, ale aj „kus našej mestskej pamäte“ „Pripomína nám odvahu, zápas o slobodu i dejinné zvraty, ktoré menili podobu našich námestí a vzťah spoločnosti k vlastnej minulosti,“ povedal.
História Masarykovej sochy siaha do roku 1927. Jej vznik inicioval 7. peší pluk „Tatranský“ spolu s vtedajším nitrianskym županom a spisovateľom Jankom Jesenským. Na financovaní pomníka sa prostredníctvom verejnej zbierky podieľali aj obyvatelia Nitry.
Socha v depozite Nitrianskej galérie
Autorom bronzovej sochy bol český sochár Otto Gutfreund, pôvodný podstavec navrhol architekt Vojtěch Kerhart. Pomník slávnostne odhalili 28. októbra 1927 pred vtedajším Justičným palácom. V decembri 1938 sochu odstránili a počas druhej svetovej vojny ju odviezli do Nemecka.
Po vojne sa vrátila do Nitry a 19. júna 1947 ju opäť slávnostne odhalili. Začiatkom roka 1949 ju však komunistický režim znovu odstránil. Socha sa zachovala, neskôr ju zreštaurovali a uložili v depozite Nitrianskej galérie.
V roku 2000 sa na základe výpožičky dostala do zámku v Topoľčiankach. O návrate Masarykovej sochy do Nitry začalo vedenie mesta rokovať so správcom zámku v Topoľčiankach. V máji 2026 bolo schválené jej vrátenie a 17. augusta si mesto historické dielo prevzalo.
Revitalizácia parku a obnova fontány
Súčasťou zmien v tomto priestore bola aj revitalizácia parčíka a obnova kruhovej fontány. Projekt v hodnote 341 386 eur s DPH bol financovaný z eurofondov. Pri návrhu obnovy sa kládol dôraz na rešpektovanie pôvodného charakteru parčíka a jeho prepojenie s historickou budovou súdu, ktorá zároveň prechádza rekonštrukciou.
V centrálnej časti parčíka sa rozšírila plocha okolo fontány, čím vznikol otvorenejší priestor na oddych aj krátkodobý pobyt obyvateľov a návštevníkov súdu. Pribudli polkruhové lavičky, nové záhony s pestrou výsadbou a závlahovým systémom.
Významnou zmenou je aj nové, 16 metrov široké schodisko smerom k budove súdu, ktoré prekonáva pôvodnú bariéru v podobe vyvýšeného oporného múra a lepšie prepája parčík s okolím. Obnovená fontána má 96 vodných trysiek a 26 otvorov na osvetlenie.
Financovanie z vlastného rozpočtu
Hoci technológia umožňuje farebné nasvietenie, vzhľadom na historický charakter priestoru sa mesto rozhodlo pre decentné osvetlenie v teplej bielej farbe. Revitalizácia parčíka vrátane obnovy fontány bola financovaná z eurofondov.
Výsadbu ruží mesto financovalo zo svojho rozpočtu. Keďže pôvodný podstavec Masarykovej sochy sa nezachoval, mesto dalo po prerokovaní s Krajským pamiatkovým úradom vyhotoviť nový. Slávnostné odhalenie sa uskutočnilo symbolicky 28. októbra – presne 99 rokov po jej prvom odhalení.
Zdroj: SITA.sk - Nitra si symbolicky pripomenula výročie vzniku Československa, Masarykova socha sa vrátila na pôvodne miesto – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Eurofondy Krajský pamiatkový úrad odhalenie sochy Primátor Nitry Socha Vznik Československa (1918)
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