Estónsko vydalo do USA ruského pašeráka zbraní, ktoré mohli byť použité pri vývoji vojenských technológií

Väzby na ruskú bezpečnostnú službu

Súčiastky na vývoj vojenských technológií

14.7.2023 (SITA.sk) - Estónsko vydalo do Spojených štátov ruského občana, ktorý je obvinený z pašovania vojenskej techniky a munície z USA do Ruska. Na oficiálnom webe o tom informuje americké ministerstvo spravodlivosti.Štyridsaťosemročný Vadim Konoščenok s údajnými väzbami na ruskú Federálnu bezpečnostnú službu (FSB) bol zatknutý v Estónsku na základe predbežného zatykača vydaného v Spojených štátoch.Z Estónska do USA ho vydali vo štvrtok. Už v piatok sa mal Rus postaviť pred federálneho sudcu v Brooklyne pre sprisahanie a ďalšie obvinenia súvisiace s globálnou sieťou obstarávania a praním špinavých peňazí v mene ruskej vlády.Konoščenok údajne poskytol Rusku pokročilé Američanmi vyvinuté technológie a muníciu. Spolu s ďalšími osobami bol súčasťou „komplexného nadnárodného zločineckého plánu pod vedením ruských spravodajských služieb“.Tieto osoby podľa amerického ministerstva spravodlivosti nezákonne nakupovali a vyvážali elektronické súčiastky, z ktorých niektoré by mohli byť použité pri vývoji jadrových a hypersonických zbraní, kvantových počítačov a iných vojenských technológií.