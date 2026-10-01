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01. októbra 2026

Estónsko zakázalo tranzit ruského a bieloruského obilia cez svoje územie


Tagy: Obilie Tranzit

Opatrenie má zabrániť tomu, aby sa estónske prístavy stali náhradnou vývoznou trasou Ruska po obmedzení dopravy cez Čierne more.



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belgium_eu_foreign_ministers__72_7 676x451 1.10.2026 (SITA.sk) - Opatrenie má zabrániť tomu, aby sa estónske prístavy stali náhradnou vývoznou trasou Ruska po obmedzení dopravy cez Čierne more.


Estónsko vo štvrtok zakázalo tranzit obilia pochádzajúceho z Ruska a Bieloruska cez svoje územie, aby zabránilo využívaniu estónskych prístavov ako novej vývoznej trasy Moskvy.


„Už v septembri som varoval: neplánujte prepravu ruského obilia cez Estónsko. Dnes sme toto varovanie pretavili do zákona,“ uviedol minister zahraničných vecí Margus Tsahkna.

Opatrenie má preventívny charakter, keďže tranzit ruského obilia cez Estónsko bol doteraz podľa verejnoprávnej stanice ERR prakticky nulový. Rusko však hľadá nové možnosti vývozu po obmedzení trás cez Čierne more.

Estónsko, ktoré je členom Európskej únie (EÚ) a NATO, koordinuje postup aj s ďalšími pobaltskými štátmi. Lotyšsko v septembri zvýšilo poplatky za tranzit ruského obilia a tamojší parlament sa zaoberá možnosťou úplného zákazu.

„Spolu s Lotyšskom a Litvou pracujeme na tom, aby sa pobaltské prístavy nestali tranzitnou trasou pre Rusko,“ povedal Tsahkna.

Estónske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že zákaz má zároveň zabrániť tomu, aby tamojšia infraštruktúra podporovala ruskú vojnovú ekonomiku.


Zdroj: SITA.sk - Estónsko zakázalo tranzit ruského a bieloruského obilia cez svoje územie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obilie Tranzit
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