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01. októbra 2026
Slovensko mení pravidlá pre majetok, dedenie aj nájmy. Schválili nový Občiansky zákonník a prešli aj dva návrhy KDH – VIDEO
Tagy: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov Dedenie Majetok Nájom Občiansky zákonník Podnikatelia premlčacia lehota
Doterajší Občiansky zákonník bol prijatý ešte v roku 1964 a podľa ministerstva už nezodpovedá zložitosti dnešných spoločenských a ekonomických vzťahov. Slovensko bude mať nový
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1.10.2026 (SITA.sk) - Doterajší Občiansky zákonník bol prijatý ešte v roku 1964 a podľa ministerstva už nezodpovedá zložitosti dnešných spoločenských a ekonomických vzťahov.
Slovensko bude mať nový Občiansky zákonník. Národná rada SR schválila rozsiahlu rekodifikáciu súkromného práva, ktorá má po viac ako 60 rokoch nahradiť kódex z roku 1964.
Nové pravidlá majú upraviť každodenné vzťahy občanov aj podnikateľov, od dedenia a majetku manželov cez nájomné vzťahy až po zmluvy medzi firmami. Účinnosť je naplánovaná na 1. júla 2027. Ministerstvo spravodlivosti pri príprave zdôrazňovalo potrebu zjednotiť a sprehľadniť právny systém.
Doterajší Občiansky zákonník bol prijatý ešte v roku 1964 a podľa ministerstva už nezodpovedá zložitosti dnešných spoločenských a ekonomických vzťahov.
Nová úprava má preto obsiahnuť podstatne širší okruh súkromnoprávnych vzťahov a odstrániť časť duplicít medzi jednotlivými právnymi predpismi. Na príprave pracovala odborná rekodifikačná komisia a návrh prešiel dlhodobým legislatívnym procesom.
Jedna z najvýraznejších zmien sa dotkne dedenia. Nový zákonník zavádza dedičskú zmluvu a zmluvu o zrieknutí sa dedičstva, ako aj nové inštitúty, medzi nimi odkaz, príkaz či správcu dedičstva. Menia sa aj pravidlá pre neopomenuteľných dedičov. Plnoletý potomok má mať nárok na 25 percent a maloleté dieťa na 75 percent povinného zákonného podielu. Zákonník zároveň rozširuje možnosti človeka rozhodnúť, ako sa s jeho majetkom naloží po smrti.
Zmenu pocítia aj manželia. Doterajšie bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, známe ako BSM, nahradí pojem spoločné imanie manželov. Ministerstvo argumentuje, že nový názov presnejšie vystihuje obsah tohto majetkového režimu. Spoločné imanie bude zahŕňať aj dlhy a manželia si budú môcť zmluvne upraviť rozsah spoločného majetku. Zmeny však budú viazané na registráciu u notára.
Významná novinka prichádza aj pre podnikateľov. Zákonník ruší dualizmus občianskeho a obchodného záväzkového práva a zjednocuje pravidlá pre zmluvné vzťahy. Kúpna zmluva či zmluva o dielo tak už nemajú fungovať v dvoch paralelných právnych režimoch podľa toho, či ide o občiansky alebo obchodný vzťah.
Súčasťou novej úpravy je aj jednotná všeobecná trojročná premlčacia lehota. Ministerstvo zmenu odôvodňuje snahou odstrániť neprehľadnosť a spory o to, podľa ktorého predpisu sa má konkrétny právny vzťah posudzovať.
Nové pravidlá sa dotknú aj nájomných vzťahov. Počíta sa s možnosťou inflačných doložiek, so stropom kaucie a so sankciami za neoprávnené užívanie bývania.
Zákonník zároveň podrobnejšie upravuje majetkové vzťahy, držbu, náhradu škody či náhradu nemajetkovej ujmy. Súčasťou rekodifikácie je aj základná úprava právnických osôb, ktorá doteraz s výnimkou obchodných spoločností v Občianskom zákonníku chýbala.
Parlament zároveň schválil dva pozmeňujúce návrhy KDH. Do slovenskej právnej úpravy sa má dostať inštitút podzáložného práva a súkromného fondu. Návrh týkajúci sa elektronickej osoby parlament neschválil.
Práve súkromný fond považuje Združenie podnikateľov Slovenska za významnú zmenu najmä pre rodinné firmy. Prezident združenia Ján Solík uviedol, že takýto nástroj môže pomôcť pri správe a ochrane rodinného majetku a zároveň obmedziť potrebu presúvať majetkové štruktúry rodinných firiem do zahraničia. Podľa Solíka by ďalším krokom malo byť čo najskoršie prijatie samostatného zákona o súkromných fondoch, pričom by mu mala predchádzať odborná diskusia.
Súkromný fond môže podľa Solíka pomôcť aj pri generačnej výmene vo firmách. Zakladatelia by prostredníctvom neho mohli nastaviť pravidlá správy majetku a nakladania so ziskom aj na obdobie po svojej smrti. Cieľom je podľa združenia predísť neželanému rozdrobeniu rodinných podnikov pri dedení a zachovať ich stabilitu a rodinný charakter aj pre ďalšie generácie.
KDH nový Občiansky zákonník podporilo. Predseda hnutia Milan Majerský zdôraznil, že na jeho príprave pracovali odborníci a rekodifikačné komisie, nie politici.
Hnutie zároveň presadilo, aby zostal zachovaný samostatný Zákon o rodine a aby sa do novej úpravy nezaviedli predmanželské zmluvy. KDH uviedlo, že pri hlasovaní vychádzalo predovšetkým z obsahu zákona.
Opozičné Progresívne Slovensko však za nový kódex nezahlasovalo. Líderka strany pre oblasť spravodlivosti Zuzana Števulová uviedla, že nový Občiansky zákonník je potrebný, no podľa nej bol schválený narýchlo a v skrátenej rozprave. Za problém považuje aj čas, ktorý zostáva občanom a firmám na oboznámenie sa s novými pravidlami pred ich plánovanou účinnosťou v júli 2027.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko mení pravidlá pre majetok, dedenie aj nájmy. Schválili nový Občiansky zákonník a prešli aj dva návrhy KDH – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko bude mať nový Občiansky zákonník. Národná rada SR schválila rozsiahlu rekodifikáciu súkromného práva, ktorá má po viac ako 60 rokoch nahradiť kódex z roku 1964.
Nové pravidlá majú upraviť každodenné vzťahy občanov aj podnikateľov, od dedenia a majetku manželov cez nájomné vzťahy až po zmluvy medzi firmami. Účinnosť je naplánovaná na 1. júla 2027. Ministerstvo spravodlivosti pri príprave zdôrazňovalo potrebu zjednotiť a sprehľadniť právny systém.
Doterajší Občiansky zákonník bol prijatý ešte v roku 1964 a podľa ministerstva už nezodpovedá zložitosti dnešných spoločenských a ekonomických vzťahov.
Nová úprava má preto obsiahnuť podstatne širší okruh súkromnoprávnych vzťahov a odstrániť časť duplicít medzi jednotlivými právnymi predpismi. Na príprave pracovala odborná rekodifikačná komisia a návrh prešiel dlhodobým legislatívnym procesom.
Zmena pri dedení a novinka pre manželov aj podnikateľov
Jedna z najvýraznejších zmien sa dotkne dedenia. Nový zákonník zavádza dedičskú zmluvu a zmluvu o zrieknutí sa dedičstva, ako aj nové inštitúty, medzi nimi odkaz, príkaz či správcu dedičstva. Menia sa aj pravidlá pre neopomenuteľných dedičov. Plnoletý potomok má mať nárok na 25 percent a maloleté dieťa na 75 percent povinného zákonného podielu. Zákonník zároveň rozširuje možnosti človeka rozhodnúť, ako sa s jeho majetkom naloží po smrti.
Zmenu pocítia aj manželia. Doterajšie bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, známe ako BSM, nahradí pojem spoločné imanie manželov. Ministerstvo argumentuje, že nový názov presnejšie vystihuje obsah tohto majetkového režimu. Spoločné imanie bude zahŕňať aj dlhy a manželia si budú môcť zmluvne upraviť rozsah spoločného majetku. Zmeny však budú viazané na registráciu u notára.
Významná novinka prichádza aj pre podnikateľov. Zákonník ruší dualizmus občianskeho a obchodného záväzkového práva a zjednocuje pravidlá pre zmluvné vzťahy. Kúpna zmluva či zmluva o dielo tak už nemajú fungovať v dvoch paralelných právnych režimoch podľa toho, či ide o občiansky alebo obchodný vzťah.
Súčasťou novej úpravy je aj jednotná všeobecná trojročná premlčacia lehota. Ministerstvo zmenu odôvodňuje snahou odstrániť neprehľadnosť a spory o to, podľa ktorého predpisu sa má konkrétny právny vzťah posudzovať.
Nájomné vzťahy
Nové pravidlá sa dotknú aj nájomných vzťahov. Počíta sa s možnosťou inflačných doložiek, so stropom kaucie a so sankciami za neoprávnené užívanie bývania.
Zákonník zároveň podrobnejšie upravuje majetkové vzťahy, držbu, náhradu škody či náhradu nemajetkovej ujmy. Súčasťou rekodifikácie je aj základná úprava právnických osôb, ktorá doteraz s výnimkou obchodných spoločností v Občianskom zákonníku chýbala.
Schválenie dvoch návrhov KDH
Parlament zároveň schválil dva pozmeňujúce návrhy KDH. Do slovenskej právnej úpravy sa má dostať inštitút podzáložného práva a súkromného fondu. Návrh týkajúci sa elektronickej osoby parlament neschválil.
Práve súkromný fond považuje Združenie podnikateľov Slovenska za významnú zmenu najmä pre rodinné firmy. Prezident združenia Ján Solík uviedol, že takýto nástroj môže pomôcť pri správe a ochrane rodinného majetku a zároveň obmedziť potrebu presúvať majetkové štruktúry rodinných firiem do zahraničia. Podľa Solíka by ďalším krokom malo byť čo najskoršie prijatie samostatného zákona o súkromných fondoch, pričom by mu mala predchádzať odborná diskusia.
Súkromný fond môže podľa Solíka pomôcť aj pri generačnej výmene vo firmách. Zakladatelia by prostredníctvom neho mohli nastaviť pravidlá správy majetku a nakladania so ziskom aj na obdobie po svojej smrti. Cieľom je podľa združenia predísť neželanému rozdrobeniu rodinných podnikov pri dedení a zachovať ich stabilitu a rodinný charakter aj pre ďalšie generácie.
PS však za nový kódex nezahlasovalo
KDH nový Občiansky zákonník podporilo. Predseda hnutia Milan Majerský zdôraznil, že na jeho príprave pracovali odborníci a rekodifikačné komisie, nie politici.
Hnutie zároveň presadilo, aby zostal zachovaný samostatný Zákon o rodine a aby sa do novej úpravy nezaviedli predmanželské zmluvy. KDH uviedlo, že pri hlasovaní vychádzalo predovšetkým z obsahu zákona.
Opozičné Progresívne Slovensko však za nový kódex nezahlasovalo. Líderka strany pre oblasť spravodlivosti Zuzana Števulová uviedla, že nový Občiansky zákonník je potrebný, no podľa nej bol schválený narýchlo a v skrátenej rozprave. Za problém považuje aj čas, ktorý zostáva občanom a firmám na oboznámenie sa s novými pravidlami pred ich plánovanou účinnosťou v júli 2027.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko mení pravidlá pre majetok, dedenie aj nájmy. Schválili nový Občiansky zákonník a prešli aj dva návrhy KDH – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov Dedenie Majetok Nájom Občiansky zákonník Podnikatelia premlčacia lehota
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