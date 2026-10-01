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01. októbra 2026

Matovič kritizuje opozičných lídrov a žiada stretnutie. Prieskumy podľa neho ukazujú, že bez jeho hnutia neuspejú


Tagy: Koaličná kríza Opozícia Predčasné voľby Premiér Slovenskej republiky výzva na spoluprácu

Líder hnutia zároveň upozornil, že „mafia len prepriaha a dohodnú sa, ako pôjdu ďalej biznisy“. Matovičovo hnutie vyzýva



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img_7118 676x451 1.10.2026 (SITA.sk) - Líder hnutia zároveň upozornil, že „mafia len prepriaha a dohodnú sa, ako pôjdu ďalej biznisy“.


Matovičovo hnutie vyzýva opozíciu na spoluprácu. Hnutie Slovensko sa chce s opozičnými lídrami baviť o tom, ako poraziť mafiu. Predsedovi hnutia Igorovi Matovičovi sa totiž nepáči postoj opozičných politikov, ktorí podľa neho zavádzajú voličov rečami o blízkom konci vlády či predčasných voľbách.

Upozornil, že opozícia pomohla spolu s Andrejom Dankom (SNS) vyriešiť premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) vnútrostranícky a koaličný problém. Predčasné voľby tak podľa Matoviča v súčasnosti nehrozia. Aj priemerný opozičný volič podľa neho vidí, aká je pravda.

Matovič vyzýva opozičných lídrov na stretnutie


„Nemyslíme si, že porazíme mafiu tým, že budeme klamať svojich voličov a vytvárať falošné nádeje. Od začiatku sme upozorňovali, že opozícia síce nemá inú možnosť, než zahlasovať za odvolanie Tarabu, ale zároveň to nebude viesť k predčasným voľbám. Bol to len spôsob, ako vyriešiť Ficov problém. Fico si ho nevedel vyriešiť sám, ale poznal Dankovu povahu a opozícia s Dankovou pomocou ten problém vyriešila,“ doplnil Matovič.

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Zároveň poprosil lídrov ostatných opozičných strán, aby neklamali voličov, nevytvárali im falošné nádeje a boli vždy v súlade s pravdou. Omnoho viac by sa opoziční politici podľa neho mali sústrediť na to, aby sa začali rozprávať s druhou najsilnejšou opozičnou stranou, a teda s nimi.

Opozícia by sa mala sústrediť na spoluprácu


„Ani jeden prieskum od volieb neukázal, že to dokážu spraviť bez nás. Za tri roky nevynaložili žiadnu snahu o akékoľvek stretnutie. Čiže, páni, nech tu nemudrujú o tom, ako sú pripravení vládnuť a ako je Fico na kolenách, keď to vôbec nie je pravda,“ vyhlásil Matovič.

Líder hnutia zároveň upozornil, že „mafia len prepriaha a dohodnú sa, ako pôjdu ďalej biznisy“. Vládna moc tak bude podľa neho ešte viac sústredená a počas nasledujúcich rokoch stihnú napáchať ešte veľa zla. „A preto by sa opozícia a jej lídri mali sústrediť na spoluprácu, napríklad s naším hnutím, a konečne nás pozvať niekam na kávu,“ povedal Matovič. Zároveň sa pýta, o čom to svedčí, keď líder opozície nie je schopný pozvať nikoho z hnutia aspoň na kávu, aby sa porozprávali o tom, ako poraziť mafiu. „Bohužiaľ, je to sebestrednosť a ego povýšené nad záujem Slovenska,“ uzavrel Matovič.


Zdroj: SITA.sk - Matovič kritizuje opozičných lídrov a žiada stretnutie. Prieskumy podľa neho ukazujú, že bez jeho hnutia neuspejú © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Koaličná kríza Opozícia Predčasné voľby Premiér Slovenskej republiky výzva na spoluprácu
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