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22. júna 2026

Ženu na vrchole Kriváňa zasiahol blesk, utrpela poranenia hlavy aj popáleniny


Tagy: Burky Horská turistika Hory nepriaznivé počasie Úder blesku Vysoké Tatry Záchranári Horskej záchrannej služby

48-ročná Slovenka bola zasiahnutá bleskom, utrpela tržné poranenia hlavy, popáleniny rúk aj nôh a krvácala z uší. Ženu v nedeľu na vrchole Kriváňa zasiahol blesk. Utrpela tržné poranenia na hlave, ...



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22.6.2026 (SITA.sk) - 48-ročná Slovenka bola zasiahnutá bleskom, utrpela tržné poranenia hlavy, popáleniny rúk aj nôh a krvácala z uší.


Ženu v nedeľu na vrchole Kriváňa zasiahol blesk. Utrpela tržné poranenia na hlave, krvácala z uší a má popáleniny na rukách aj nohách. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS). Záchranári priblížili, že išlo o 48-ročnú Slovenku, ktorá po zásahu bleskom spadla, čo jej spôsobilo tržné poranenia hlavy. Na mieste jej prvú pomoc poskytli kamarátky, ktoré s ňou boli na túre. Tie ju ošetrili a zateplili. Keďže boli nepriaznivé poveternostné podmienky, nebolo možno pre zranenú ženu poslať vrtuľník. Na miesto tak po zemi smerovali horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry.

V danej oblasti naďalej pretrvávala intenzívna búrková činnosť. Po zlepšení zdravotného stavu zranenej ženy, sa skupina turistiek rozhodla v sprievode náhodného turistu, započať pomalý zostup z vrcholu smerom k Jamskému plesu. Horskí záchranári ženu po dosiahnutí vyšetrili, ošetrili a následne ju transportovali k Štrbskému plesu, kde si ju do starostlivosti prevzala privolaná posádka RZP,“ opísali horskí záchranári. Na záver apelujú na turistov, aby pri plánovaní túry sledovali predpoveď počasie a jeho vývoj počas samotnej túry.


Zdroj: SITA.sk - Ženu na vrchole Kriváňa zasiahol blesk, utrpela poranenia hlavy aj popáleniny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Burky Horská turistika Hory nepriaznivé počasie Úder blesku Vysoké Tatry Záchranári Horskej záchrannej služby
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